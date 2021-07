O plánech a cílech pro nadcházející sezonu…

Naším cílem je jednoznačně hrát na špici krajské ligy, držet se v horní polovině tabulky, a vytvořit si nejlepší pozici pro play-off. Tam bude naším cílem minimálně semifinále. Pokud se nám bude dařit, nebojím se říci, že se posléze pokusíme zabojovat o ty nejvyšší příčky. Takové cíle už máme letos. Naším dlouhodobým cílem však zůstává vítězství v krajské lize, a to v horizontu dvou až tří let. Poté by už měl následovat postup do druhé ligy.

O hráčských změnách v A-týmu…

Kostru týmu nyní tvoří hráči s věkovým průměrem kolem osmadvaceti let. Většinou se jedná o odchovance Kralup nebo o hokejisty, kteří v Kralupech začínali, avšak v průběhu času odešli do juniorských extraligových týmů a poté nasbírali v různých soutěžích patřičné zkušenosti v seniorském hokeji. Je pro nás určitě pozitivní zprávou, že se nám je povedlo do Kralup znovu přivést. Tuto základní kostru jsme pak doplnili devíti juniory, jež sice v minulém roce vůbec nehráli, ovšem o to větší chuť do hokeje mají. Už nyní je vidět, že se v prvním týmu chtějí prosadit, což nás skutečně těší. Šanci určitě dostanou všichni. Z juniorů jsou zvyklí na tvrdou práci a já osobně věřím tomu, že se už v nadcházející sezoně budou chtít kralupských divákům předvést v tom nejlepším světle.

O propojení juniorského a seniorského týmu…

Součinnost juniorky a A-týmu je nezbytná. V Kralupech chceme stavět na odchovancích, to je naše cesta. Když budou naši kluci úspěšní, nebudeme muset řešit příchody hotových hráčů odjinud. To ostatně ani není naší prioritou. Navíc už nyní je v týmu velká konkurence. Myslím si, že letos má hlavní trenér Dušan Sikela skutečně z čeho vybírat. Do zápasů budeme nasazovat nejlépe připravené hráče.

O úrovni krajské ligy…

Úroveň krajské ligy se každoročně zvedá. V soutěži se čím dál víc objevují hráči z první či druhé ligy, ovšem toto jejich rozhodnutí nikterak nesouvisí s jejich kvalitami. Jsou to všechno lidé, kteří se v určitý moment rozhodli, že dají přednost svým profesím před hokejem. Krajská liga je pro ně v tomto ohledu ideální, neboť zápasy se hrají „pouze“ o víkendech. Další skupinou hráčů jsou borci z mládežnických akademií, jimž rovněž tento systém soutěže vyhovuje. Je tedy zřejmé, že nejkvalitnější týmy z krajské ligy, tedy hlavně z těch našich dvou skupin, se mohou směle poměřovat s těmi o něco horšími týmy z druhé ligy.

O favoritech soutěže…

Těžko se toto odhaduje. Nemáme zatím signály o tom, že by některé týmy do soutěže nenastoupily, přestože to pro menší kluby asi nebude vůbec jednoduché. My ale nyní máme výhodu v širokém kádru, je skvělé, že máme z čeho brát. Hned jak to bylo možné, začali jsme s tréninky, do konce června jsme trénovali i na ledě, což pokládám za velkou výhodu. Na led pak plánujeme jít v polovině srpna, přičemž mladší hráči, pokud budou chtít, mohou začít trénovat o dva týdny dříve. Myslím si tedy, že po fyzické stránce budeme připraveni dobře.

O ideálním stavu hokeje v Kralupech…

Ideální stav pro mě znamená velký divácký zájem! Přeji si, aby lidé na hokej chodili pravidelně a těšili se na každý zápas. Bylo by skvělé, kdyby se v kralupských hospodách začal hokej znovu více rozebírat! Proto zde chceme postavit tým, kterému budou lidé fandit. Nezapírám, cíle máme velké. Je tu okruh mladých hráčů, našich odchovanců, jejichž metou je druhá liga. Následující sezona nám v tomto ohledu hodně napoví. Je samozřejmě možné, že se nám z počátku až tolik dařit nebude, ovšem pro nás je nyní podstatné hlavně to, že hráči chtějí Kralupy reprezentovat a že mají motivaci tady něco dokázat. Moc bych si přál, aby byl hokej v Kralupech znovu sportem číslo jedna!