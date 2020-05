/ROZHOVOR/ Rodnou Mladou Boleslav opouštěl poprvé v roce 2001. To se hokejový brankář Marek Schwarz vydal na cestu do velkého světa hokeje. Přes pražskou Spartu a první kolo draftu se tehdy dostal až do slavné NHL. Za Bluesmany ze St. Louis ale odchytal za tři roky v nejslavnější soutěži světa jenom šest zápasů. A tak následoval první návrat domů a dvě kompletní sezony v dresu BK, ve slavných barážových dobách.

Brankář Marek Schwarz. | Foto: DENÍK/ Bohumil Kučera

Svými výkony si Schwarz vysloužil angažmá ve Finsku, ze kterého se po roce vrátil do Čech a opět přes Spartu to vzal do Liberce. V jeho dresu přišel zisk mistrovského titulu. Pak si odskočil na dvě sezony do Znojma do EBEL ligy, aby se vrátil zpět do dresu Tygrů. Ty teď opouští a podruhé v kariéře se vrací domů. A podle svých slov už definitivně.