Každý, kdo na sebe oblékne klubový oblek, by proto měl splňovat hlavně dvě podmínky. „Určitě by si ten člověk měl rozumět s dětmi. Taky by měl být v dobré kondici, protože je to opravdu fyzicky náročné. V obleku je horko a hodně se potíš. Kolikrát vypiju i čtyři litry vody za zápas,“ popisuje muž, který na sebe navléká Rytíře už třetím rokem.

Zažil tedy sestup z nejvyšší soutěže, následné úspěšné tažení za postupem i letošní bitvy zpátky v extralize. „Na kladenském stadionu jsem měl svoje zázemí v kotelně, která je vedle kabiny. Uprostřed ní stála židle, na kterou si po každém zápase chodil sednout Jaromír Jágr a rozmýšlel o zápase. Ta energie, která tam pokaždé panovala, byla nezapomenutelná,“ vzpomíná.

Během svých let s týmem zažil coby maskot tribuny narvané k prasknutí i úplně bez diváků. To pochopitelně ovlivnilo i jeho práci. Když fanoušci nemohli na stadion, jančil před kamerami s vlastnoručně vyrobenými transparenty. S návratem diváků pak zase začal bavit lidi přímo v ochozech.

„Když nebyli diváci, byl větší prostor se ukázat. Jednou nám nápad s transparenty pěkně vyšel. Měl jsem připravený transparent „dejte jim bůra“ a z druhé strany „dejte jim deset“. No a v zápase jsme dali asi devět branek,“ vypráví s úsměvem.

Práce maskota ale není vždycky jen o zábavě, mnohdy je to i dost nebezpečné povolání. „Letos v Chomutově jsem se dostal do nepříjemné situace. Ani si nevzpomínám, co přesně se předtím stalo. Zničehonic mi ale klepal na rameno jeden člen ochranky a začal na mě dělat ramena, že jsem mu balil přítelkyni. V takovou chvíli si člověk uvědomí, že nemůže dělat vůbec nic. Nemůžeš si sundat hlavu a začít to řešit,“ zakončuje kladenský maskot, který si přál zůstat v anonymitě.