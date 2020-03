O tom, kam mohli dojít, nebýt zásahu vyšší moci (čti koronaviru), mohou hokejisté Junioru Mělníka po neuskutečněném souboji s Kralupy už jen polemizovat. „Tým měl na to soutěž vyhrát,“ říká v předčasně zahájené soutěžní pauze trenér Libor Stinka.

Tým jste jako hlavní trenér převzal na konci listopadu po zápase v Kralupech. Jaké je vaše hodnocení části sezony pod vaším vedením?

Zpočátku jsme řešili problém s brankáři. Už před začátkem sezony jsme věděli, že Jana Vokurku bude těžké nahradit. Po půlce jsme dali šanci juniorovi Srpovi a na trénincích velmi dobře chytajícímu Šrámkovi. To se ukázalo jako dobrý krok. Šrámek odchytal konec sezony v dobré formě. I přes značný počet zraněných klíčových hráčů hodnotím druhou část sezony jako velmi dobrou a povedenou.

Na play-off se vám opory uzdravily a vyřazením Poděbrad jste se přihlásili do boje o nejvyšší příčky. Zrušení zbylého programu musí v tomto kontextu strašně mrzet…

Ano. Forma mužstva opravdu gradovala. Možná je to troufalé, ale věřím, že tým měl na to soutěž vyhrát. Po předkole, kdy jsme přešli přes Vlašim, jsme si přáli právě Poděbrady. Vytoužené čtvrtfinále se stalo realitou a Poděbrady jsme po krásné sérii zaslouženě vyřadili. Nikdo bohužel netušil, že už neodehrajeme žádný zápas. Takový konec mrzí, ale zdraví je na prvním místě.

Váš klub se rozhodl odstoupit z atraktivní série s Kralupy ještě předtím, než byla definitivně zrušena vedením soutěže. Proč?

Na semifinále s Kralupy jsme se moc těšili. Den před zápasem v Kralupech nám hygiena města Mělníka doporučila z bezpečnostních důvodů uzavřít zimní stadion. Vedení klubu tento krok odsouhlasilo a rozhodlo, že se na semifinále do Kralup nepojede. Druhý den dopoledne uzavřela vláda všechna sportoviště. Rozhodnutí, které bylo jen otázkou času, se tak ukázalo jako dobré.

Budete v roli trenéra pokračovat také v příští sezoně?

U týmu bych chtěl zůstat. Sedneme si s vedením, zhodnotíme letošní sezonu, a když bude zájem, rád budu pokračovat.

Dají se očekávat změny v kádru?

Nevidím důvod kádr nějakým způsobem měnit. Tým má důležitý mělnický základ. Macek, Šubrt, Havel, Janele a Vernek patřili mezi hlavní opory. Mladíci jako Šípek, Stinka, Kapoun, Lenc a Srp ukázali, že mají na to táhnout áčko v budoucnu. Žádný z hráčů mě nezklamal. Klukům musím poděkovat, jak pracovali. V kabině panovala pohoda a dobrá parta odchovanců. To je klíčem úspěchu.

Nyní máte asi dostatek času na plánování nové sezony…

Abych řekl pravdu, momentálně na hokej a letní přípravu nemám ani pomyšlení. Každý ví, co se v zemi děje a s čím bojujeme. Přeji si jediné: aby se vše ve zdraví zvládlo.