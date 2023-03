/ROZHOVOR/ Po svém příchodu do mělnického mužstva se okamžitě začal těšit obrovské oblibě fanoušků Junioru. Chválu na něj pěli spoluhráči i trenér Stinka. Právem. Právě brankář Michael Formánek jako by kouzelným prstenem otočil sezonu o sto osmdesát stupňů.

Hokejisté HK Kralupy porazili ve druhém finále HC Junior Mělník na jeho ledě 5:1 a oslavili titul ve středočeské krajské lize. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

S ním v zádech hokejová parta od soutoku znovu nabyla ztracené sebevědomí a hrála jako vyměněná. Z rozpačitého rozjezdu tak nakonec obhájce prvenství v krajské lize znovu vydoloval finále. Tam sice už ani kouzelník s lapačkou nedokázal odvrátit porážku od momentálně širšího kádru Kralup, na zklamání ale prakticky okamžitě zapomněl. V pozápasovém rozhovoru pak potvrdil, že v Junioru bude pokračovat také v příští sezoně.

Výsledek 1:5 z druhého finále vypadá jednoznačně. Byl takový i samotný zápas?

Nebyl. Celý tým to odmakal. Kralupy byly bohužel lepší. Pro nás je druhé místo letos v podstatě zlatem. Jsme strašně spokojení, co jsme dokázali z pozice, ze které jsme se sotva dostali do předkola. Samozřejmě by bylo lepší vyhrát, ale tohle druhé místo má chuť zlata. Spokojenost.

Ta musí panovat i s atmosférou zápasu, na který přišlo na 1500 diváků. Co tomu říkáte?

O tom není třeba ani mluvit. Fanoušky máme báječné. Chodí opravdu hodně lidí. Všem za to moc děkujeme.

Ve druhém finále už přece jen bylo znát rozložení fyzických sil, kterých zbylo Kralupům po semifinále asi víc, že?

Kluci kralupský měli kliku, že mají čtyři lajny. My je bohužel nemáme, ani jsme neměli. Střídalo se nám to a hráli jsme neustále ve třinácti čtrnácti lidech. Ta únava tam byla obrovská.

Zápasy šly v play-off hodně po sobě, hráli jste zpravidla tři v týdnu, to musí být na amatéry hodně náročné…

Kromě Mladé Boleslavi jsme se všemi hráli na tři zápasy. Není to jednoduché, když musí člověk chodit do práce a ještě na hokej. Nevím, jak klukům, ale mně už síly ke konci hodně chyběly.

Jak moc rozhodl už první zápas, který jste po vyrovnaném a velkém boji těsně ztratili. Dovedu si představit, že v opačném případě jste dnes klidně mohli slavit vy, souhlasíte?

Myslím si to taky. Kralupy měly doma štěstí tím, že nám tam daly tři takové stejné slepené góly. Na ten čtvrtý už jsme nedokázali odpovědět. Myslím si ale, že Kralupy měly taky hezkou sezonu. Klobouk dolů. Zasloužily si to vyhrát.

Co vaše budoucnost v Mělníku?

Jsem domluvený, že budu zůstávat.

Dá se čekat, že vytvoříte dvojici s Janem Cháberou?

Chábič už tady nebude. Vytvořím tandem s Kubou Šrámkem.

Předpokládám správně, že vám zdejší hokejové prostředí rychle přirostlo k srdci? Stal jste se oblíbencem fanoušků…

Ti jsou báječní. A nejen když jsou výkony. Lidi si v sobotu nacházeli cestu, i když se nám nedařilo, což je super. Klobouk dolů před nimi. Moc jim za to děkujeme. Doufám, že budou fandit dál.