Omlazený mělnický celek patří v krajské lize po dlouhé době spíše jen k průměru. První novoroční zastavení na domácím ledě ale dalo velkou naději, že by znovu mohlo být lépe. Proti silnému soupeři se tým teprve potřetí během osmnácti kol udržel na maximálně dvou inkasovaných gólech. Sám jich navíc dokázal nasázet třikrát tolik.

„Výhra byla zasloužená. Popovice byly prakticky v celém zápase pod tlakem, Mělník je předčil pohybem i chutí do hry,“ referoval o utkání činovník domácích Viktor Šebík. „Vše bylo navíc podloženo velmi solidním výkonem brankáře Šrámka a spolehlivou obranou. Utkání se muselo líbit, a pokud to takhle Mělník bude hrát i nadále, bude to dobré,“ dodal.

První třetina ještě domácím nevyšla podle přestav. Jediným úspěšným střelcem zůstal Synáč, který Šrámka překonal v jedné z úvodních šancí hostí. Domácí tlačící se od začátku k brance soupeře se dočkali odměny po změně stran. A stálo to zato!

Výsledkově nejpovedenější třetinu v sezoně odstartoval Litera. Ve 23. minutě parádním blafákem ztrestal špatnou rozehrávku Popovic. O minutu později zafungovala spolupráce Macek – Šípek, který zblízka propasíroval puk do brány.

Když pak Mělničtí přečkali bez úhony přečíslení soupeře při vlastní přesilovce, pokračovalo ostřelování brankáře Lorence. Ten znovu kapituloval krátce po polovině hrací doby po ukrytém nahození Prejzy od vlastní střídačky.

Na další vyloučení jednoho z hostů už ani nedošlo, v avizované výhodě se nadvakrát prosadil Šípek. Pátou brankou kozly dorazil Novotný, který parádní ranou o brankovou konstrukci doslova odzvonil Lorencovo účinkování v zápase.

Jeho nástupce Jizba odolával ve třetí třetině jednou i s přispěním dobře postavených tyčí až do skvostné kombinace trojice Vernek – Kapoun – Šubrt. Poslední slovo v utkání si vzal Synáč, jemuž ale druhý gól v utkání asi příliš radosti neudělal.

Na domácím ledě se tým trenéra Libora Stinky představí také v příštím kole. V sobotu nastoupí v roli favorita proti Kutné Hoře figurující na předposlední místě ve skupině východ. Jestli se Mělník opravdu nadechl k lepším časům, mohou fanoušci na vlastní oči sledovat tradičně od 17:30 hodin.

Kralupy drží vysněnou příčku

Co by se před sezonou jevilo jako velká senzace, je čtyři kola před koncem základní části krajské ligy realitou. Hokejisté Kralup drží druhou příčku ve skupině, ze které by se přímým postupem do čtvrtfinále vyhnuli předkolu.

K dalšímu posunu tabulkou kromě zaváhání Velkých Popovic v Mělníku pomohla vlastní výhra na ledě Králova Dvora. Kralupští v Berouně pustili soupeře ke slovu až v závěrečných minutách. Ani dva góly ale nemohly při pohodlném náskoku 4:0 nic změnit na tom, že tým trenéra Sikely zaboduje i v osmém utkání v řadě, a tentokrát opět naplno.

Mělník – V. Popovice 6:2 (0:1, 5:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Litera, 24. Šípek (Macek), 32. Prejza (Lenc, Novotný), 36. Šípek (Prejza), 38. Novotný (Lenc, Prejza), 56. Šubrt (Kapoun, Vernek) – 10. Synáč (Mareček, Vacek), 58. Synáč (Mareček). Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 350.

Králův Dvůr – Kralupy 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky a asistence: 57. Veber (Hamada), 59. Mahel (Piovarči, Brém) – 7. Student (Řehák, David), 8. Brandejský (Hampl, Soukup), 25. Hanžl (Šarše), 50. Roubal (Davídek). Vyloučení: 5:7. Vyšší tresty: 0:2. Bez využití.