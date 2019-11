Patrně nervozita a přemotivovanost zacloumala s hráči Kralup víc než dost v úvodních minutách první třetiny. V útočném pásmu na modré čáře domácí Jakub Verbík špatně přebral přihrávku od jednoho ze spoluhráčů, čehož využil mělnický Vernek, který vzal zodpovědnost sám na sebe, přestože jeli mělničtí dva na jednoho a samostatným únikem zavěsil pod víko brankáře Exnera 0:1.

O chvíli později už to bylo o dvě branky. Domácí opět chybovali. Tentokrát při rozehrávce ve vlastním pásmu. Tu výborně zachytil Jakub Šípek, který prostřelil domácího brankáře a zvyšoval na 0:2. V 17. minutě Krejsa pálil od modré, Exner vyrazil pouze před sebe, kde byl připravený Macek, který dostal puk za záda domácího brankáře a zvýšením na 0:3 donutil Exnera vystřídat.

Náhradník Kresta si ještě nestačil ani pořádně sáhnout na puk a už ho lovil z branky. Čtvrtý úspěch hostů přidal opět Vernek po asistenci Litery. V 18. minutě se Šípek řítil sám na Krestu. Na poslední chvíli byl zastaven Bundou. Rozhodčí nařídil trestné střílení. Faulovaný poslal své zakončení blafákem mezi betony domácího brankáře a už to bylo 0:5. Třetinu hrůzy stihnul prakticky jedinou pořádnou akcí domácích Kralupy odčinit snížením Student po pěkné přihrávce Oty Řeháka.

Očima trenérů

Dušan Sikela, HK Kralupy:

Už podle vývoje toho utkání bylo jasné, že zatáček se nám vůbec nepovedl, výsledek ani nechci domýšlet, jak to mohlo dopadnout. Z našeho pohledu to bylo opravdu špatné. Nevěděli jsme vůbec, co máme hrát, kde máme hrát, báli jsme se něco udělat s pukem. Naštěstí jsme dali náhodnou branku, snad z naší jediné šance v první třetině a to nám možná trošku pomohlo. O přestávce jsme naše kluky dali dohromady, aby si více věřili a hráli to, na co mají. Důležité bylo, že se Eky vrátil do branky. Naštěstí se nám to povedlo. Po první třetině nám už asi nikdo moc nevěřil, ale zaplaťpánbůh za to, že máme alespoň ten bod.

Reakce na opět nastoupení Exnera do druhé třetiny od začátku?

Jirka Exner nastoupil do druhé třetiny po menší rozpravě o přestávce znovu od začátku, nařídil jsem mu to.

Jak hodnotíte atmosféru dnešního utkání?

Myslím si, že jsme se na to všichni těšili, asi jsme z toho byli všichni vykulení. Doufám, že si na tohle zvykneme a snad to nebylo naposledy.



Jiří Škubal, HC Junior Mělník:

Pro fanouška zajímavé utkání, ale pro trenéry to bylo hodně špatné, to bylo snad na nějaký prášek. Nahoru dolů, individuální chyby. Od začátku sezony jsem z tohohle špatnej, protože děláme hrozné chyby i přesto, že hráč není pod tlakem, ale vyrobí takovou minelu, že se z naší výhody stane nevýhoda. Mužstvo je hodně mladé, nezkušené, hráči mezi osmnácti až dvaadvaceti lety, a tyhle chyby je strašně sráží. Nevím, co s tímhle podniknout. Jestli to chce trpělivost a pracovat a pracovat. O chybách mluvíme, vytýkáme je, ale v některých případech se mi zdá, že je hráči nechtějí vnímat a nejsou schopni ani případnou kritiku přijmout. Další věcí, co mě trápí, je hrozný nedůraz u obou branek, hrajeme pěkný hokej třeba i na pohled kombinační, ale tam, kde se to rozhoduje, tam jsme poloviční.

Kralupští do druhé třetiny nastoupili jako vyměnění. Hra se vyrovnala. Do domácí branky se vrátil opět Jiří Exner a tato třetina nakonec patřila hlavně jeho perfektním zákrokům, kterými dokázal zachránit domácí od dalších branek. Ve 31. minutě hostům ujela dvojice Háva – Hampl, vyměnili si přihrávku a první jmenovaný snižoval 2:5. V další minutě už to bylo pouze o dvě branky. Ondřej Hampl vybojoval kotouč v útočném pásmu, položil si brankáře Srpa a do prázdné zavěsil. Ve 37. minutě domácí využili přesilovou hru. Tvrdou střelu od modré z hole Romana Verbíka hostující brankář pouze vyrazil pouze před skvěle postaveného Student, který do prázdné snížil už na rozdíl jedné branky. Euforie vypukla v samém závěru druhé třetiny. V poslední minutě Ondřej Hampl pobídl skvělou přihrávkou Hávu, ten nezklamal a vyrovnal na 5:5.

Ve třetí třetině domácí brankář Exner odolával dalšími perfektní zákroky do 46. minuty, kdy ho prostřelil Stinka - 5:6. V 52. minutě Martin Hanžl poslal do samostatného úniku Ondřeje Hampla, ten podél pravého mantinelu nabral rychlost, obešel mělnického obránce a střelou nad Srpovu vyrážečku vyrovnal na 6:6. Takový stav vydržel až do konce základní hrací doby. Hned v první minutě prodloužení hostující Albert Janele prostřelili od modré Exnera. Hosté tak druhým bodem snížili v tabulce ztrátu na soupeře na tři.

Hodnocení derby pohledem diváka

Derby splnilo očekávání. Co jsem měl zprávy, že by mohlo přijít více diváků, ale i takhle to bylo velmi slušné. Hodně se mi líbil kotel domácích. Výsledek první třetiny 1:5 a oni nepískali, nezabalili to a fandili dál, povzbuzovali. To mi třeba chybí u nás, my vedeme, obrovská euforie, pak dostaneme branku a najednou ticho. Na to, myslím, může být domácí mužstvo hrdé, že má takto věrné fanoušky.

Kralupy – Mělník 6:7 PP (1:5, 4:0, 1:1 – 0:1)

Branky a asistence: 19. Student (Řehák), 31. Háva (Hampl), 32. Hampl, 37. Student (R.), 40. Háva (Hampl, Verbík), 52. Hampl (Hanžl) – 6. Vernek, 8. Šípek, 17. Macek (Krejsa), 17. Vernek (Litera), 18. Šípek, 46. Stinka (Havel), 61. Janele. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 588.

JAN SLÁMA