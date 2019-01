Mělník – Nová sezona – nové „maskování". Strážci brankoviště HC Junior Mělník před zahájením přípravy na ledě nezaháleli ani v otázce své výstroje. Pod novou maskou už brzy vyrukují na soupeře Jan Vokurka i Jakub Šrámek.

NOVÁ MASKA mělnické jedničky Jana Vokurky pro nadcházející sezonu. | Foto: Viktor Šebík

„Chtěl jsem jednoduchý, čistý design. Moc se mi nelíbí masky, na kterých je hodně motivů a hodně barev. Taková maska sice vypadá zblízka skvěle, ale ze tří metrů už to všechno splývá v jednu jedinou barevnou skvrnu. Například na mé nové masce byl v původním návrhu ještě svislý žlutý pruh, který odpovídá klubovým barvám. Ale právě ten pruh už se mi zdál těsně za hranou té jednoduchosti a čistoty," říká dlouholetá jednička Jan Vokurka na klubovém webu k novému designu své helmy. A nutno uznat, že velmi povedenému…

Z hlavních motivů zaujme na první pohled především logo HC Junior na čele, zakomponované do svislých pruhů klubových barev. Kresby znaku města, respektive siluety jeho dominanty – zámku, působí po stranách velmi decentně. Menší grafické prvky tvoří číslo tři na bradě, brankářova přezdívka vzadu a nad ní poháry s letopočty (2005-6 a 2015-16), kdy tým došel až do bojů o druhou ligu. Nechybí ani nápisy vystihující postoj Jana Vokurky k hokeji i životu: Není hanba upadnout, ale zůstat ležet; výhra není vše, výhra je to jediné; hlavně se z toho nepos.at; nedovol strachu, aby tě vyřadil ze hry; není žádné zítra, je jen dnes.

Jak Jan Vokurka prozradil, masku namaloval jeho kamarád Martin Hušek. „Mimo jiné je to brankář Žabonos, proti kterým budeme letos hrát (10. září, hned v prvním kole – pozn. autora). Masek maloval pochopitelně mnoho. Pokud vím, tak k jeho zákazníkům patří například Jakub Kovář."

Po letní přípravě, kterou tým vzal podle Vokurky zodpovědně, už Mělničtí vyjedou v tomto týdnu na led. „Moc se na to těšíme. Nálada v týmu je dobrá. Rádi bychom navázali na poslední sezony a předváděli v Mělníku dobrý hokej," vyhlíží už Jan Vokurka blížící se sezonu krajské ligy. Pro něj osobně bude zřejmě náročnější než dříve. „V práci připravujeme velkou změnu spočívající v zavedení nového informačního systému. Budu s tím mít hodně práce a čeká mě i hodně cestování do ciziny. Zřejmě nebudu moci odchytat všechna utkání – pokud budu celý týden mimo republiku a bez tréninku, tak nemá smysl, abych šel v sobotu do branky. Ale věřím, že tým je silný a Kuba Šrámek jej dokáže podržet," nevidí Vokurka svou případnou absenci nikterak dramaticky.