„Po dvou předchozích špatných zápasech jsme odehráli dobré utkání, podali jsme zodpovědný výkon, který byl podpořen i výbornými zákroky brankáře, který nás v důležitých momentech podržel. Soupeře jsme nepouštěli do vážnějších šancí a získali jsme zcela zaslouženě tři body,“ radoval se manažer poděbradského mužstva David Kubát.

O jediné překonání Denise Hermanna, nové brankářské akvizice Poděbrad z Kolína, se ve třetí části postaral Roman Verbík. Přesilovkovou trefou ale pouze korigoval na 1:3. Hosté v závěru skórovali ještě dvakrát, z toho jednou do prázdné brány. Při chuti byl především Lukáš Rindoš, který dvě branky dal a u dvou asistoval.

„Byl to od nás takový utahaný výkon. Chyběla tomu od začátku nějaká jiskra, náboj a bohužel jsme nebyli schopni se z toho celý zápas dostat. Poděbrady jsou zkušené mužstvo a odehrály to dobře,“ glosoval porážku trenér Dušan Sikela pro portál Hokejové Kralupy.

Jeho tým se sice v prostřední části zvedl, ale pouze na malou chvíli. „Hned v dalším střídání jsme inkasovali počtvrté a tím se utkání zlomilo. Ve třetí třetině si to domácí pohlídali a my můžeme děkovat ještě brankáři Svobodovi, kolik toho pochytal, naše porážka mohla být vyšší. Pak už jsme na soupeře neměli,“ přiznal trenér čáslavských hokejistů.

„Měli jsme špatný úvod. Mělník na nás dobře nastoupil, velice dobře se pohyboval. My jsme jejich snahu nezachytili,“ objasňoval tři inkasované branky hned v úvodní části trenér Čáslavi Ladislav Rytnauer.

O osudu utkání rozhodla první třetina. Domácí v bráně po třech týdnech znovu s Cháberou byli produktivní a vstřelili tři branky. V polovině zápasu dal branku čáslavský Pipek, to bylo ale ze strany hostí vše.

Po dvou chudších kolech zabrali! Hokejisté Mělníka ve druhém domácím utkání v řadě potěšili své příznivce jednoznačnou výhrou 6:1 nad Čáslaví. Jindy obávanému soupeři tak prodloužili zatím nečekaně špatný vstup do sezony. Letci jsou v tabulce krajské ligy u dna bez jediného bodu.

