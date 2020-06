Obránce Jakub Nesládek se vrací po dvou letech strávených v Mělnické regionální lize. Ve stejné soutěži působil v posledním roce také bratr druhého nejproduktivnějšího hráče Junioru v uplynulé sezoně a rovněž útočník David Havel. Oba patřili v barvách Lhoty mezi nejproduktivnější v celé RHML.

„Po předčasně ukončené sezoně nás oba oslovili, že zvažují návrat, který jim samozřejmě umožníme,“ přivítal oba hráče trenér Libor Stinka.

Nesládek se bude hodit o to víc, že v týmu končí jiný defenzivní pilíř Karel Kubica. Důvodem je podle kouče stěhování pětadvacetiletého hráče za prací a přítelkyní do Liberce. „Děkujeme mu za to, co pro Mělník udělal, a přejeme hodně štěstí v další životní etapě,“ vzkázal Libor Stinka.