Junior se v domácí premiéře sezony postavil proti Rakovníku, který se do zápasového kolotoče vrátil po karanténě. Na ledě to ale příliš nebylo znát. Hosté v první polovině utkání hned třikrát vedli, ve druhé periodě po dvou využitých přesilovkách, z toho ve druhém případě dvojnásobné, dokonce dvoubrankovým rozdílem.

Mělnickým se podařilo do přestávky i tentokrát srovnat. A to ještě Cafourkova kuriózní trefa z poloviny hřiště neplatila kvůli ofsajdu. Mělnický obránce přesto dosáhl na svou druhou trefu v zápase, a v tomto případě měla punc vítězné. V závěru ji do prázdné ještě jistil Šípek. Jedinou kaňkou na utkání tak pro Mělník bylo nucené odstoupení Chvátala, kterého v úvodu třetí části v rohu kluziště podle domácích nešetrně dohrál jeden ze soupeřů.

V Kralupech byla po týdnu k vidění stíhačka hostí. Králův Dvůr ale na rozdíl od Popovic zůstal o krok vzadu. Za stavu 3:2 ale domácí další komplikace nepřipustili a dalšími třemi zásahy přiklonili zápas na svou stranu, byť poslední slovo měli přece jen hosté. Mužem utkání se stal hrající asistent trenéra Martin Příhoda, který hned ve druhém utkání vstřelil svůj první kralupský hattrick.

Mělník – Rakovník 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Cafourek (P. Litera, Prejza), 18. Vernek (Šípek), 34. Vernek (Šípek, Macek), 37. Havel (Prejza), 55. Cafourek (Vernek), 60. Šípek (Vernek) – 4. Kos (Vyskočil, Hegenbart), 17. Hegenbart (Kos, Šíma), 25. Nekvinda (Hulcr), 31. Kos (Vyskočil). Vyloučení: 10:8, navíc Nekvinda (Rakovník) OT do konce. Využití: 2:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 150.

Kralupy – Králův Dvůr 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Příhoda (Soukup, Kaprál), 13. Davídek (Kubinčák, Roubal), 26. Příhoda (Kaprál, Soukup), 44. Příhoda (Soukup), 46. Hampl (Chládek, Verbík), 56. Davídek (Hampl) – 26. Veselý (Brém, Špičan), 27. Gebhart (Slabý, Veselý), 57. Voháňka (Mikáska). Diváci: 147.