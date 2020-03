Mělnické zápasy s nejofenzivnějším týmem základní části, v jehož řadách nastupují i dva nejproduktivnější hráči soutěže, slibovaly gólové žně. Poděbradští své pověsti dostáli a v každém ze zápasů vstřelili po pěti gólech. S výjimkou prvního to ovšem na vítězství proti stále se lepšící družině trenéra Stinky nestačilo.

„Po prvním prohraném zápase jsem věřil, že náš tým má na to sérii otočit. Jsem na kluky hrdý, jak to zvládli,“ užíval si postup trenér Libor Stinka.

Zlom zápasového trojboje přinesla prostřední třetina nedělního duelu v lázních. Junior po těsně prohrané úvodní části nasypal za necelých čtrnáct minut do poděbradské brány „kanára“. Do hry se tak proti celku, v němž začínal sezonu, neplánovaně dostal i Jiří Škubal, brankářská dvojka Poděbrad.

„Poté, co jsme soupeři nedali na domácím ledě šanci, jsme rozhodující utkání začali nervózně. Ve druhé třetině ale kluci předvedli úžasný výkon a rozhodli. Třetí třetinu jsme sice prohráli jedna-tři, ale kluci si výsledek pohlídali a zaslouženě postoupili,“ rozebíral Libor Stinka, pro kterého byly jedinou kaňkou některé zákroky domácích.

Na střet s Rindošem vyloučeným v polovině utkání na pět minut plus do konce doplatil zraněním Prejza. Osobní desetiminutový trest vyfasoval za úder do oblasti hlavy a krku také Tuma. „Za rozhodnutého stavu udělali tři zcela nesmyslné likvidační zákroky, po kterých mají dva kluci otřes mozku a jeden tak napůl. Zákeřná hra mě od Poděbrad mrzí,“ zmínil Stinka, jehož tým právě v dlouhé přesilovce odskočil ještě o dva góly na 2:7.

„Po dobré první třetině jsme vypadli z role. Mělník ovšem podal velmi kvalitní a disciplinovaný výkon a právem postoupil do semifinále," uznal manažer domácích David Kubát.

Už ve středu čeká Junior v Kralupech první okresní derby v boji o finále. „Na semifinalovou bitvu s Kralupy se těšíme a zveme všechny hokejové příznivce z Mělnicka,“ uzavřel Stinka.

V době, kdy už Mělničtí slavili, se o jejich soupeři ještě rozhodovalo. Také druhý kralupský výjezd do Mladé Boleslavi během jediného týdne nepoznal vítěze v základní hrací době.

Jako poslední posunul ukazatelem skóre boleslavský Christov. V předposlední minutě prostřední části srovnával na 2:2. Třetí třetina přinesla kromě narůstající nervozity a několika přesilovek už jen neuznaný gól domácích (kvůli postavení střelce v brankovišti).

Drama tentokrát nerozhodlo ani desetiminutové prodloužení. Na řadu tak přišly nájezdy. Jediným úspěšným exekutorem zůstal hostující Jakub Kaprál, který v první sérii vyzrál na brankáře Bruslařů bekhendovým zakončením. Ani napotřetí v sérii tak neplatilo: můj dům, můj hrad.

Podle trenéra poražených Jiřího Zörklera vyhrál v parádním vyvrcholení série šťastnější tým. „Myslím, že jsme měli rozhodnout v základní hrací době, protože jsme byli o malinko lepší. Bohužel nám to tam nepadalo. Jinak bych řekl, že jsme sérii odehráli perfektně, ale to i soupeř,“ ocenil oba celky.

Poděbrady - Mělník 5:8 (2:1, 0:6, 3:1)

Branky a nahrávky: 5. Příhoda (Kejdana), 12. Šafra (Velechovský, Pácal), 49. Šafra (Pojkar ), 56. Bartoň (Velechovský), 57. Žalud (Šafra) - 16. Macek (Vernek, Janele), 21. Cicvárek (Macek, Janele), 24. Havel (Cicvárek), 26. Macek (Vernek, Janele), 29. Janele (Cicvárek, Kapoun), 33. Chvátal (Havel), 35. Kapoun (Šubrt), 54. Šípek (Lenc). Vyloučení: 3:1, navíc Tuma 10 min, Rindoš (oba Poděbrady) 5 + do konce utkání. Využití: 0:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 205. Konečný stav série: 1:2. Postoupil Mělník.

Ml. Boleslav B - Kralupy 2:3 SN (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Vondrlík (Bílek), 39. Christov (Vondrlík, Protivný) – 15. Roubal (Cafourek, Hampl), 20. Hampl (R. Verbík), rozh. nájezd Kaprál. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 251. Konečný stav série: 1:2. Postoupily Kralupy.