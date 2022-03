Čáslav střelecky vyhořela u soupeře a prohrála 0:7. Jenže doma jí to v první třetině sedlo. Díky gólům Borovanského a dvou zásazích Ježka vedla 3:1. Zato druhá část ji nezastihla v dobrém rozpoložení. Mělník dal tři góly a rázem byl ve vedení. Gripeni byli na pokraji vyřazení, ale Krpata dal vyrovnávací gól v poslední minutě základní části. Utkání šlo do prodloužení a v něm vystřelil vítězství svou druhou trefou Borovanský.

„Dnes nám utekl začátek utkání a nakonec i první třetina. Ve druhé jsme výsledek otočili. Třetí byla vyrovnaná a chyběla nám minuta k vítězství. Po vyrovnání jsme šli do prodloužení, ve kterém jsme dostali trošku smolný gól. Série je vyrovnaná a zítra nás čeká na domácím ledě třetí rozhodující zápas," shrnul utkání trenér Mělníka Libor Stinka.

„Vyrovnali jsme stav série a o to šlo. Vedli jsme po první části o dva góly, pak soupeř skóre otočil a my jsme zase vyrovnali při power play, kdy udělal obrovskou chybu hostující brankář,“ popisoval důležité okamžiky utkání čáslavský trenér Ladislav Rytnauer.

„Měli jsme šance a ty jsme proměnili. Je to důležité vítězství a v rozhodujícím zápase se může stát všechno. Máme radost, že jsme sérii prodloužili, potěšili jsme tím naše fanoušky, kterých přišlo celkem dost. Skóre se přelévalo, zápas i série gradovaly. A my jsme spokojeni. Oni mají dobrý tým, je to proti nim těžké. Musí se všechno sejít, aby se dali porazit. Kluci byli za svoji snahu odměněni. A teď se u soupeře popereme o postup,“ přidal Rytnauer.

Čáslav – Mělník 4:3 PP (3:1, 0:3, 1:0, - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Ježek (Blažek), 5. Ježek (Šlejtr, Borovanský), 14. Borovanský, 60. Krpata, 64. Borovanský – 11. Macek (Cafourek, Havel), 26. Havel (Šubrt, Kapoun), 36. Šubrt, 38. Cicvárek.

Mělník: J. Chábera (D. Šimáček) — K. Kapoun, M. Prejza, D. Chvátal, T. Cicvárek, J. Nesládek, M. Krejsa, M. Cafourek — O. Novotný, T. Havel, D. Litera, M. Macek, D. Šubrt, L. Stinka, V. Richtr, J. Šípek, T. Lenc, M. Šícha.