Byl to asi nejkvalitnější zápas od začátku sezony, obě mužstva mají vysokou kvalitu. Rakovníku scházel zraněný brankář Pravda, jehož nahradil Pícha. Od začátku se ocitl pod palbou. Na pět střel byl krátký.

Domácí brankoviště hájil Chábera a vychytal několik rakovnických šancí včetně úniku Kounovského. Kapituloval jedinkrát na 3:1, Macek ale ještě do druhé sirény náskok znovu vylepšil.

Výhra Mělníka je zasloužená, což potvrdil i zkušený útočník ráčků Matěj Kos, který hrával s Cháberou v Kladně. „Chábič skvělým výkonem podpořil moc dobře hrající Mělník, kterého byl plný led a všude byl o krok napřed,“ uznal Kos a s kritikou zamířil i do vlastních řad. „Bohužel jsme to tentokrát Mělníku de facto vůbec neztížili, podali jsme katastrofální výkon… Nejhorší letos!“ zlobil se rakovnický útočník.

V domácím táboře vládla radost. Na svědomí ji měl nejen chválený výkon borců Junioru. Své svěřence, jejich rodiče, ale i fanoušky během utkání pozdravil trenér mládeže HC Junior Pavel Bradáč, který se zotavuje z těžkých zranění po vážné autonehodě.

Kaprál se dočkal

Kralupští si při už finišující rekonstrukci zimního stadionu ve Slaném prohodili se svým polohou nejbližším soupeřem pořadatelství. Hosté krčící se se dvěma body u dna západní skupiny začali svůj šestý venkovní zápas v řadě slibně. Z vedení se ale radovali jen 110 vteřin. Ve druhé části se nestárnoucí střelecká jistota Příhoda trefila ještě rychleji. Domácí pak brzy odskočili na bezpečný rozdíl a zápas už nepustili.

„První třetina byla utrápená. Myslím, že nám pomohly góly na dva a tři jedna, které byly hodně po sobě. Tam jsme trochu odskočili a oni už neměli takovou sílu zápas otočit. Ve druhé polovině druhé třetiny jsme to sice neměli až tak pod kontrolou, ale naštěstí jsme to už udrželi,“ řekl pro portál Hokejové Kralupy druhý dvougólový útočník domácích Jakub Kaprál.

Autor nakonec i vítězné rány tak ukončil čekání na první letošní zápis. „Pět zápasů bez gólu bylo celkem dost. Jsem rád, že to tam konečně padlo - po té přípravě, která byla celkem povedená… Někdy to tak bývá. Doufám, že už jsem to protrhl a bude to dobré,“ věří Jakub Kaprál.

Mělník – Rakovník 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Cafourek (Kapoun), 15. Havel (Šubrt, Macek), 35. Novotný (Cicvárek, Stinka), 39. Macek (Litera, Cicvárek), 41. Havel – 36. Nekvinda. Vyloučení 6:4. Využití 1:0. Rozhodčí: Lukavský - Větrovský, Levý. Diváci: 230.

Kralupy – Slaný 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Příhoda (J. Verbík), 24. Příhoda (Brendejský), 26. Kaprál (David, R. Verbík), 28. Bradáček (Brandejský), 45. Kaprál (David) - 3. Vodička (Kubinčák), 37. Vodička (Sagan, Novák). Vyloučení 1:6. Využití 1:1. V oslabení 0:1.

Tabulka Krajské ligy - skupina západ po šesti kolechZdroj: stredocesky.ceskyhokej.cz