Podle Viktora Šebíka referujícího o utkání na webu Junioru byl v Mělníku opět k vidění parádní hokej se spoustou pohybu a dobrých akcí na obou stranách kluziště: „První třetina byla jasně v režii domácího týmu, který si vytvořil rozhodující brankový náskok. Ve druhé části se hra sice trochu vyrovnala, domácí tým byl ale stále v pozici toho, kdo drží otěže utkání pevně v rukách. Dva rychlé góly hostů ve třetí třetině sice utkání zdramatizovaly a znervózněly, ale domácí tým předvedl svoji sílu a dovedl zápas do jasného vítězného konce."

Jelikož na východě si Benešov podobně suverénně vyšlápl na poslední neporažený Kolín B, pyšní se tým trenéra Libora Stinky po osmi kolech vůbec nejvyšším bodovým ziskem ze všech šestnácti účastníků.

Bodovou šňůru nepřetrhly ani Kralupy. Z Berouna se ale měly ze souboje s Královým Dvorem vracet s větší kořistí než jakou byl bod za porážku 4:5 v prodloužení.

Hosty rozesmutnil Veselý

O dvoubrankový náskok hosté přišli z hole jediného hráče až na přelomu poslední minuty základní hrací doby. Na ledě bylo v té době po vyloučení Tučka s Kučerou na pět minut plus do konce po vzájemné bitce více místa. Přesně střílející domácí obránce Jan Veselý toho využil nejdříve ke snížení a při následné power-play i k vyrovnání. Své dílo dokonal na začátku čtvrté minuty prodloužení.

Domácí se tak hlavně zásluhou jeho hattricku přitáhli na svého soupeře v tabulce na jediný bod. Dokonce ve všech pěti gólech týmu vedeného ze střídačky mistry světa Vladimírem Kamešem a Drahomírem Kadlecem pak měl prsty Milan Piovarči.

„Dvě třetiny jsme hráli hodně špatně, nedali jsme do toho srdce, nic. Ve třetí třetině jsme do toho vlítli a najednou byl úplně jiný obraz hry. Myslím, že jsme vypadali velice dobře. Vedeme 4:2, minutu před koncem 4:3, úplný nesmysl, kdy to mělo jít ven. Pak si dáme na 4:4… Nechápu to, ale musíme se z toho poučit,“ komentoval po zápase kolaps hrající asistent trenéra hostí Martin Příhoda (v utkání 1+1).

V příštím kole se oba okresní týmy představí doma proti soupeřům z východu. Mělník hostí béčko Mladé Boleslavi, Kralupy Vlašim.

Mělník - Velké Popovice 7:3 (3:0, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 16. Havel (Šubrt, Kapoun), 17. Šípek (Nesládek), 20. Macek (Cafourek, Havel), 34. Šubrt (Havel, Kapoun), 42. Cafourek (Kapoun), 52. Šubrt (Havel, Macek), 53. Novotný (Nesládek) - 26. Freisler, 46. Vacek, 48. Bícha (Freisler). Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 280.

Králův Dvůr – Kralupy 5:4 PP (0:1, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 29. Piovarči (Hamada), 37. Gebhart (Klimeš, Piovarči), 59. Veselý (Piovarči), 60. Veselý (Pánek, Piovarči), 64. Veselý (Petrus, Piovarči) - 15. Soukup (Příhoda), 27. Příhoda (Husarik, David), 47. Hampl (R. Verbík, Soukup), 57. Hampl. Vyloučení: 6:9. Vyšší tresty: 2:2. V oslabení: 0:1.