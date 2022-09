„Začali jsme nervózně. Sice jsme šli do vedení, ale nebylo to ono. Hvězda vyrovnala a první třetina byla remízová. Druhou jsme začali o hodně lépe a po zásluze šli do dvoubrankového vedení. Ve třetí třetině jsme přidali čtvrtý gól a zdálo se být rozhodnuto. Hvězda snížila, a i když naše hra začala být neurovnaná, přidali kluci pátý gól do prázdné branky. Půl minuty před koncem jsme přidali ještě jeden a dotáhli náročný zápas do konce,“ popsal utkání trenér Junioru. „Kluky chválím, jak zápas zvládli a odbojovali,“ dodal.

Pro Pražany šlo proti obhájci prvenství o vůbec premiérový start v soutěži. Až dosud působili v rámci hlavního města. Vedení klubu z Vokovic dlouhodobě usilovalo o přeřazení mezi početnější i kvalitnější konkurenci ve Středočeském kraji. Vyšlo to až nyní.

I na základě přesunu Hvězdy došlo před aktuálním ročníkem krajské ligy k úpravě hracího systému. Soutěž má nyní osmnáct účastníků, tedy o dva více než v minulých letech. Týmy byly rozděleny do tří skupiny. V základní části odehraje každý 22 zápasů - dvakrát proti soupeřům ze své skupiny a jednou ze zbylých dvou.

Mělník ve skupině Sever narazí kromě Hvězdy také na Kralupy (v prvním kole porazily Benátky B 5:2), Rakovník, Slaný a Benátky B. Skupinu Jih tvoří Benešov, Vlašim, Žebrák, Králův Dvůr, Černošice a Velké Popovice a skupinu Východ pak Mladá Boleslav B, Poděbrady, Kutná Hora, Čáslav, Žabonosy a Kolín B.

Další domácí zápas čeká Mělnické hned v sobotu, kdy od 17:30 hodin přivítají Vlašim. Rytíři v prvním kole přestříleli Černošice 6:5.

HC Junior Mělník – HC Hvězda Praha 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Vernek (Cicvárek), 29. Havel (Kapoun, Šubrt), 31. Šubrt (Martinec), 46. Havel (Šubrt), 60. Šípek (Vernek), 60. Litera – 14. Klepáček (Jurak, Slavík), 47. Slavík (Velas).

Mělník: Chábera (Houserek) — Kapoun, Cicvárek, Nesládek, Krejsa, Cafourek, Kotek — Havel, Litera, Šubrt, Stinka, Richtr, Šípek, Šimon, Vernek, Martinec, Šícha.