Jaká jsou vaše očekávání před začínající soutěží?

Po zkušenost z loňska víme, že sezona je dlouhá a může se stát x věcí. Řešili jsme spoustu zraněných a nebyli v plné sestavě. Byl bych rád, aby se nám to vyhnulo. Chtěl bych se dostat dál než do semifinále, což jsme si s klukama řekli jako takový cíl. Bude se to odvíjet od toho, jestli se nám vyhnou nadměrné absence a zůstanou všichni v pohodě.

Co vám v tomto ohledu napověděla příprava?

Přípravné období bylo dobré. Možná jsme trénovali trochu usilovněji než v loňské přípravě. Mám z toho dobrý pocit. Myslím, že v mužstvu kvalita je. Útok zkvalitnil příchod Honzy Verneka, ze kterého jsem mile překvapený.

Tým prošel poměrně výraznou obměnou. Stačilo si nová sestava během osmi přátelských zápasů sednout?

Původně jsme měli naplánováno dokonce devět zápasů a na začátku se zdálo, že jich je moc. Nakonec to podle mě bylo dobré. Škoda, že jsme v plné sestavě odehráli až ten poslední zápas, což je samozřejmě trochu zvláštní. V přípravě jsme ale měli poměrně dost hráčů a sestavu střídali, což si vynutil i fakt, že jsme dost zápasů hráli v týdnu.

A podařilo se tedy tým vyladit?

Během posledního zápasu i na tréninku to vypadalo, že si hráči rozumí a funguje to. Ale při vší úctě k Hvězdě (10:0) nebyla soupeřem, který by nás až tak prověřil vzadu, i když na začátku nějaké možnosti měli. Ale myslím, že si to ještě sedne.

Jak moc bude chybět brankář Vokurka, který patřil roky k neodmyslitelným stavebním kamenům?

Souhlasím, že to je asi největší ztráta. Bez ironie je to místní legenda, kterou mají v Mělníku všichni rádi. Jeho brankářské umění je velmi dobré. Popasovat se s tím bude těžké, ale myslím, že to zvládneme.

Prozradíte, zda už máte jasno o jedničce pro nejbližší zápas?

Jasno mám, ale ještě jsem s brankáři nemluvil. Nechtěl bych, aby se to dočetli ještě dřív, než jim to sám řeknu. Své představy jim řeknu na dnešním (pátečním) tréninku. Jediné, co mohu prozradit, že bych chtěl pokračovat v modelu, který probíhal mezi Honzou Vokym a Kamilem (Fialou) loni. Nechtěl bych, aby jeden chytal všechno.

Kádr HC Junior Mělník

Brankáři: Škubal, Šrámek, Fiala.

Obránci: Prejza, Krejsa, Novotný, Kubica, Cicvárek, Kříž, Vaněk, Kapoun.

Útočníci: Vernek, T. Havel, Šubrt, Kratochvíl, Fedymycz, D. Havel, P. Litera, Husák, Macek, A. Janele, Lenc, Stinka ml., Škarohlíd, Šípek.

Odešli: Jan Vokurka, Jakub Novák (ukončili kariéru), David Chvátal (dlouhodobý studijní pobyt), Miroslav Šícha (pracovně v zahraničí), Mikoláš Kulhánek, Jan Arazim, Jindřich Heran ml.

Přišli: Jan Vernek, Jaroslav Kříž (návraty z hostování), Vojtěch Žemlička (výpomoc do konce října), Jakub Šrámek, Jiří Škubal ml.

Spolupráce s Janem Vokurkou prý zcela neskončila a měl by být při trénincích či zápasech k ruce svým nástupcům…

Domluvili jsem se tak, přestože je pracovně dost vytížený. Hlavně o víkendech ale bude k dispozici. Měl by být něco jako poradce, či konzultant brankářů. Ne, že by přišel na trénink a předělával je, ale bude s nimi mluvit a říkat jim svůj pohled. Ještě loni stál v bráně. Určitě to pro ně může být dobrá zpětná vazba. Jsem rád, že se do toho chce pustit, bereme ho jako člena realizačního týmu.

Mezi soupeři jste dál často řazeni do skupiny hlavních favoritů soutěže. Unese mladý tým takovou pozici?

Přál bych si, abychom tak i byli vnímáni. Že jsme mančaft, který trénuje a připravuje se. Mělo by být vidět, že trénink nechodíme odstát a udělat si žízeň. Chceme mít u soupeřů respekt. Mančaft je opravdu mladý, nejstarším hráčem je můj třicetiletý syn – brankář. Velkou skupinu tvoří mladí hráči kolem dvaceti. Jestli to unesou? To je otázka. Loni něco odehráli a posbírali zkušenosti, takže by to mohlo být v tomto ohledu lepší. Jestli to bude platit i v rozhodujících zápasech play-off, se dá dnes jen těžko odhadnout.

Koho řadíte mezi vaše největší konkurenty?

Určitě Černošice. Šikovní a chytří hokejisté. Většina hraje in-line na dost vysoké úrovni a z toho těží – umějí to podržet, vědí o sobě. Už na turnaji v Čáslavi se potvrdilo, že znovu i tamní tým bude těžký soupeř. Mají ve všech směrech zkušené hráče. Zdravý respekt je potřeba mít ke Kralupům, kde se podle mě rozhodli jít dobrou cestou. Doplnili to vhodně hráči, které ve druhé lize něco odehráli. Nový trenér Dušan Sikela tomu dá určitě jiný rozměr než předtím. Náš přípravný zápas s nimi vůbec nebyl špatný. Ne, že bych je pasoval úplně nahoru, ale bude třeba si na ně dávat pozor. Navíc je to derby, takže nic jednoduchého. O aktuální síle ostatních týmů až takové povědomí nemám.

Hlavní změnou v soutěži je zavedení předkola play-off, které má přispět ke spravedlivějšímu zohlednění bodového zisku týmů po základní části. Jak vnímáte tuto novinku, která se třeba vašemu kolegovi ze Slaného Vladimíru Kamešovi zrovna dvakrát nepozdává?

Myslím, že to bylo odsouhlaseno dobře. Je to opravdu spravedlivější. Když si vezmete loňské tabulky, tak do čtvrtfinále postoupily týmy, které na tom bodově nebyly tak dobře jako ty, co ve druhé skupině nepostoupily.

Předpokládám, že vaším cílem bude umístění na nejhůře druhé příčce, které zaručuje rovnou účast ve čtvrtfinále…

Ano, raději rovnou do čtvrtfinále, i za cenu toho, že si dáme jeden týden herní pauzu. Není tak dlouhá, aby vás nějak vyhodila ze sedla. Ve hře je navíc i lepší nasazení do domácích zápasů pro rozhodující boje. Myslím, že soutěž by si klidně zasloužila hrát v play-off na tři vítězné zápasy. Tento návrh i padl, ale byl smeten ze stolu.

Na závěr tedy už jen přání vykročit vítězně v duelu s Královým Dvorem?

Přesně tak. I kdyby se to na první pokus nepovedlo, hroutit se nebudu. Dost trénujeme a kluci jsou unavení. Ale jsem přesvědčený, že až to z nich spadne, budou spokojení a vrátí se jim to. Hlavně kvůli nim bych si také přál, aby chodilo více diváků a přidali se ke kotelníkům, kteří fandí pravidelně. Loni jsme hráli nahoře, ale nebylo to úplně ono. Pro hráče je fajn, když hrají před plnějším stadionem.