Zatímco hráči nadělovali Mníšku na ledě, na tribuně se mohly děti radovat z přítomnosti Mikuláše, který k prvnímu prosincovému domácímu utkání Buldoků už tradičně patří. Sladkosti udělaly dětem radost a dospělí se těšili ze zasloužené výhry domácích.

„Mníšku jsme měli co vracet. Minule nás dotlačili až do nájezdů, které jsme ale vyhráli. Podobnou situaci jsme tentokrát nechtěli připustit, a tak jsme se do nich od začátku zakousli jako praví Buldoci,“ smál se po utkání kapitán domácích Václav Pek.

První branku vstřelil už v šesté minutě Lukáš Prejza. Třiašedesát vteřin poté přidal další Lukáš Štukheil. Ještě v první části rozjel svůj brankostroj Veselý. „Hattrick ho bude něco stát. Každá zmínka v novinách také znamená pokutu do týmové pokladny, tak ať si tu slávu užije," vzkázal rozesmátý kapitán.

Neratovický tým mohl dát branek mnohem víc, ale zahodil řadu vyložených šancí. „Musíme ještě zapracovat na koncovce, zaměříme se na to v tréninku. Už brzy si budeme moct ověřit, zda to přineslo ovoce. S Mníškem pod Brdy se pravděpodobně potkáme ve druhé části soutěže už 18. prosince doma v Neratovicích. Zápas by měl být odehrán v tomto termínu kvůli nadcházejícím vánočním a novoročním svátkům," dodal Pek.

Neratovice – Mníšek p. Br. 7:3 (3:0, 2:0, 2:3)

Branky a asistence: 7. Prejza (Šimek), 8. Štukheil (Macek), 13. Veselý (Litomyský, Štukheil), 22. Veselý (Macek, Štukheil), 28. Veselý (Horevai), 50. Mrázek (Veselý, Sojka), 59. Prejza (Vočadlo, Střížek) – 43. Brokl, 54. Čornej (Peťovský), 59. Peťovský (Šturm).

(vlk)