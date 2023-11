/VIDEO/ Nepovedené sobotní utkání Kralup v dalekém Chebu nabídlo divákům nejen osm gólů, ale také několik šarvátek a tři plnohodnotné bitky. Hned u dvou po sobě jdoucích byl hlavním a v obou případech úspěšným aktérem jeden z aktuálně nejslušnějších hráčů ligy Tadeáš Pejchal, který do té doby za dvanáct odehraných kol nasbíral jen dvě trestné minuty. Rozhodl se však pomstít spoluhráče Josefa Zajíce, který o několik minut dříve svůj pěstní souboj s Janem Strýčkem prohrál.

Bitka kralupského Tadeáše Pejchal s chebským Pavlem Vápeníkem a poté i Radkem Proškem | Video: David Palán

Není to tak dávno, kdy Tadeáš Pejchal patřil po návratu ze zámoří v roce 2019 k nejtrestanějším mužům celé druhé ligy a v pěstních soubojích měl tak trochu i zalíbení.

„Dříve jsem byl agresivnější a tyhle věci trochu vyhledával,“ přiznává kralupský útočník. „Dnes už to tolik neřeším, ale když se objeví provokatéři, jako jsou v Chebu, kteří neustále sekají, šťouchají a celé to doprovází výhružkami, tak vím, že to neskončí dobře.“

V Chebu v té chvíli zbývalo už jen několik desítek sekund do konce zápasu, když kolem Pejchala projel Pavel Vápeník a po celém náročném utkání stačilo už jen málo, aby se do sebe oba aktéři pustili. O vítězi přitom bylo velice rychle rozhodnuto a kralupskému Pejchalovi stačilo jen několik málo ran, aby chebského obránce složil k ledu.

Souboj však jedním triumfem neskončil a sotva Pejchal stihl zvednout hlavu, pustil se do něj domácí útočník Radek Prošek. I ten se ovšem nesetkal s úspěchem a podobně jako spoluhráč z obrany Vápeník šel velice rychle k ledu. Nechybělo přitom příliš a Tadeáš Pejchal mohl zaútočit na „bitkařský hattrick“. Ke třetímu souboji s dojíždějícím Čejkou už ho však rozhodčí nepustili a kralupského forvarda doprovodili na trestnou lavici.

Kralupský Tadeáš Pejchal během utkání v Chebu.Zdroj: Klára PalánováCelému incidentu o chvíli dříve předcházel jiný pěstní souboj, do něhož se dostal do lednového utkání hvězd nominovaný obránce Josef Zajíc se střelcem 4. domácího gólu Janem Strýčkem. Snad mohlo Strýčkovi vadit, že se nikdo z jeho týmu do nominace nedostal, ale do souboje se pustil s opravdu velkou chutí a Zajícovi nedal několika tvrdými údery šanci zvítězit. I tento moment byl jedním z důvodů, proč se Tadeáš Pejchal rozhodl oprášit svou bitkařskou minulost.

„Prohrávali jsme zápas a do toho Zajda prohrál bitku, nechtěl jsem dopustit, aby se říkalo, že nás v Chebu porazili a ještě nás zmlátili,“ vysvětloval Pejchal, díky němuž jeho tým mohl cestou autobusem domů slavit alespoň toto malé vítězství.

Zápas jako takový totiž Kralupští v oslabené sestavě proti Chebu prohráli 2:6 a ve středu 15. listopadu je tak čeká těžká domácí náprava reputace s lídrem z Příbrami. Utkání začíná na kralupském zimním stadionu v 18:30.

Sestřih utkání Cheb - Kralupy a ohlasy z hostující kabiny:

