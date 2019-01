Mělník - Nepříliš lichotivě skončila pro hokejisty Mělníka poslední tři kola II. ligy. Vybojovali jediný bod a s výjimkou utkání v České Lípě za soupeři herně zaostávali.

Logo klubu

Ve středu svěřenci trenérů Brdičky se Svobodou nenašli doma recept na posílený Jablonec. Výborného Hanouska v brance ani jednou nepřekonali. „Jablonec neustále posiluje. Výborně mu zachytal Hanousek. Hráli jsme oslabení o Vacha s Kalivodou, kteří už nějaký gól v soutěži dali. Jejich absence byla patrná,“ uvedl v úvodu trenér Petr Brdička. Pak ale kritikou do vlastních řad nešetřil. „V posledních zápasech hrajeme v útlumu, ze kterého se musíme rychle dostat. Nemáme úvody zápasů. Místo, abychom soupeře zmáčkli, dali gól a diktovali průběh hry, čekáme, co bude hrát soupeř. Z posledních sedmi zápasů jsme v pěti inkasovali jako první. Pak tu káru tlačíme celý zápas. S Jabloncem jsme po první třetině trochu přeházeli sestavu, abychom zrychlili a přitvrdili v osobních soubojích, ale moc to nepomohlo.“

Hráče Junioru čeká série těžkých zápasů, kterou se dlouhodobá část soutěže zlomí do druhé poloviny. V neděli zajíždějí do Jindřichova Hradce a v příštím týdnu absolvují dva duely na domácím ledě. Ve středu od 18 hodin ukončí první polovinu soutěže s HC Klatovy a v sobotu, výjimečně od 19 hodin, načnou druhou část s HC Rokycany.

Ve všech utkáních se mělničtí trenéři zřejmě budou muset nadále obejít bez zraněné dvojice. „Kalivoda má zraněné rameno. Podle původních prognóz mělo jít o dlouhodobé zranění, což se bohudík nepotvrdilo. Do týdne by snad mělo být vše v pořádku. Karel Vach má rozbitý loket v dlaze. Také u něho by mohl být týden klidu dostačující,“ doufá v rychlý návrat hbitých útočníků kouč.

Bez ohledu na poslední zápasy chybějící do poloviny základní části lze říct, že Mělničtí své příznivce nezklamali. Několik kol dokonce vedli celou soutěž a umístění v horní části odpovídá síle mužstva i cílům vedení. „Vyšel nám úvod soutěže. Velice důležitý byl první zápas v Rokycanech, který jsme vyhráli. Pro nás ale není až tak důležité, jestli jsme první nebo pátí. Samozřejmě chceme každý zápas vyhrát, ale důležité je udržet se v popředí tabulky a dobře připravit mužstvo pro play-off. Většina soupeřů silně posilovala a nadále se zlepšuje. Soutěž je vyrovnaná. Každý může porazit každého. Všechny zápasy jsou těžké a nemají jasného favorita. Záleží na okamžité formě a herní pohodě,“ shrnul úvodní část soutěže trenér Mělníka.

A jaký zná recept na vítězství v odvetách? „Musíme se vrátit k naší hře z úvodu soutěže, hrát důslednou defenzivu a vycházet z ní k rychlým protiútokům. Musíme přidat na agresivitě a přitvrdit v osobních soubojích, ale hrát disciplinovaně v obraně. Musíme zavřít pásmo. Nemůže docházet k přečíslení, kdy několikrát za zápas jedou dva soupeřovi hráči na jednoho našeho,“ vidí nedostatky ve hře Petr Brdička.

Jaromír Hejna