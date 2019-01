Mělník – Útočník Tomáš Havel se vrátil do sestavy hokejového Junioru Mělník po zranění v posledním měsíci minulého roku. Bylo to tehdy poslední utkání před play-off krajské ligy mužů proti Poděbradům, kdy Mělník vyhrál poměrem 6:2.

Tomáš Havel | Foto: Deník/Barbora Walterová

A vrátil se se vší parádou. Hned v prvním duelu zvládnul hattrick Gordieho Howea – tedy branku, asistenci a bitku v jednom utkání.

Jaké pocity u vás převládaly, když jste vyhráli první část kvalifikace o extraligu?

Myslím, že u většiny z nás, nebo alespoň u mě, to byly pocity spíše smíšené. Samozřejmě jsme byli rádi, že jsme dokázali vyhrát. Stejně jako chceme vyhrát každý zápas, do kterého nastoupíme, ale na druhou stranu sezóna byla už pro všechny dost dlouhá. Začala se objevovat zranění a únava byla dosti znát.

Měl jste před sezonou vůbec takové cíle, dojít až do závěru kvalifikace?

Já osobně takhle dopředu nepřemýšlím, ale kdybychom neměli cíle nejvyšší, nemělo by vůbec cenu hrát.

Naskočil jste zpátky na led těsně před play-off, byl jste zraněn?

Byl jsem zraněný, ale sám do teď nevím, co mi vlastně přesně bylo. Ani jeden ze tří doktorů, u kterých jsem byl, mi nedokázal přesně říct, co se stalo, nebo mi nějak pomoci. Trpěl jsem bolestmi třísla a kyčle. Nicméně se mi nakonec povedlo vrátit jeden zápas před play-off. Sice to nebylo vůbec ideální a pral jsem se s tím až do posledního zápasu sezóny, ale doufám, že i tak jsem pozitivně přispěl k našim výkonům.

Říká se, že když se rozjedete do útoku, nejde vás mnohdy zastavit jinak než pořádným faulem, je to pravda?

To nedokážu posoudit, to je asi spíš otázka na protihráče.

Víte, kolik jste nastřílel za sezonu branek?

To opravdu nevím, nikdy jsem si to nepočítal. Ani nehodnotím výkony podle počtu vstřelených gólů.

Když se řekne nejlepší zápas sezony, který to pro vás byl?

To asi nejde vybrat jen jeden, ale nejspíše bych se rozhodoval mezi utkáním ve Velkých Popovicích v semifinále play-off a určitě oba finálové zápasy proti Černošicím.

Další z útočníků David Havel je váš bratr. Jaké to je trávit s bratrem tolik času na ledě? Nelezete si někdy na nervy?

Ano, David je můj bratr. Zatím spolu až tolik času na ledě netrávíme, většinou každý hrajeme v jiné lajně. Ale to právě je takové moje malé přání, že bychom jednou mohli hrát spolu v jednom útoku. Myslím si, že David v sobě má velký potenciál a až se v „Áčku" pořádně rozkouká, bude patřit k nejlepším útočníkům.

Proč jste si vlastně vybral hokej za svůj sport a kdo vás k němu přivedl?

K hokeji mě přivedl táta. Už ve čtyřech letech jsem se učil bruslit s židličkou tady na Mělníku. Ale proč zrovna hokej, to si nepamatuji, možná jsem to měl už předurčené, protože táta taky hrával. Ale jsem za to strašně rád, že mi to rodiče umožnili a obětovali tomu tolik času a peněz.

Studujete nebo už pracujete?

Ještě studuji vysokou školu a ve volných dnech pomáhám tátovi v jeho firmě.

Jaké jsou vaše hokejové sny a cíle?

Ty skončily, když jsem se rozhodl dát přednost vysoké škole, takže teď je můj cíl si ten hokej prostě jenom užívat.

A co byste vzkázal malým klukům, kteří začali hrát hokej a na ty velké výkony se teprve připravují?

Hlavně bych jim popřál mnoho štěstí a úspěchů. A v pozdějším věku, kdy se láme chleba, aby byli trpěliví a nic nevzdávali. Ale hlavně to nejdůležitější, aby je ten hokej bavil.