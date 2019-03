Jak zní zásadní informace?

Vstupenky jsou v prodeji od půlnoci z úterý na středu.



Jejich cena na jednotlivé zápasy se liší.



A zvýhodněni jsou držitelé sezonních permanentek.

Proč se ceny liší a vstupné třeba na zápas s Pardubicemi je o dost vyšší (stání 250 Kč – tribuny Jih a Sever 290 Kč), vysvětlil na klubových stránkách majitel Rytířů Jaromír Jágr. „Chceme v baráži zvýhodnit hlavně věrné permanentkáře a fanoušky, kteří nás dlouhodobě podporují a jsou z Kladna a okolí. Měli jsme informace, že na první zápas s Pardubicemi chtějí vykoupit hlediště spekulanti. Proto jsme se rozhodli zvýhodnit balíčky s více zápasy a dát do prodeje relativně dražší vstupenky na jednotlivá utkání. Jinak to prostě nešlo a věřím, že to lidé pochopí,“ vysvětlil Jágr.

Permanentkáři mají skutečně výhodu. Lístky na zápasy si mohou pořídit za jednotnou cenu 150 – 190 korun (podle místa), navíc si mohou pro své místo zakoupit i takzvanou baráženku na všech šest zápasů. Ta je bude stát stejně jako ostatní fanoušky, kteří si ji pořídí – od 1020 Kš za stání po 1260 korun za nejlepší sedadla. „Myslím, že opravdoví fandové a Kladeňáci přijdou ideálně na všech šest domácích zápasů. Pokud si koupí balíček, cena na zápas víceméně odpovídá play off s Jihlavou. Na druhé straně si těžko někdo z jiného města nebo spekulant koupí lístek na celou baráž,“ dodává Jágr, proč klub ceny rozlišil.

Speciální nabídka klubu se pak týká ještě zakoupení vstupenek na obě první domácí utkání Kladna v neděli s Pardubicemi a v úterý s Budějovicemi. Cena tohoto minibalíčku je 370 – 450 korun. Ceny na další zápasy ještě klub nestanovil, vše se zřejmě bude odvíjet od zájmu a výsledků Rytířů.

Prodej balíčků na celou baráž i první dva zápasy bude ukončen v neděli 31. března v 18:00.

Zdaleka ne všichni fanoušci se zdražením vstupenek souhlasí, někteří i tvrdě kritizují, ale většina příspěvků na fanouškovském fóru Rytířů odmítavě nezněla. „V době, kdy si lidé kupují mobily za třicítku, auta za mega a v kině jsou schopní utratit pětikilo za nesmysly, tak mohou zaplatit i za hokej. Já to pro svůj milovaný klub rád udělám,“ vybíráme jeden z nejvýmluvnějších příspěvků.

Buď jak buď, ČEZ stadion bude v úvodu baráže plný. Bylo to jasné už pár hodin po spuštění prodeje, kdy na nedělní duel s Pardubicemi zmizela z prodeje už drtivá část lístků.