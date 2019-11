„Bude to velmi těžké utkání, ale všichni se už těšíme. Věříme, že dorazí hodně lidí a bude skvělá atmosféra,“ hlásí Albert Janele, se sedmi góly a devíti asistencemi nejproduktivnější hráč Junioru.

V pořadí západní skupiny spolu sice oba okresní rivalové sousedí, páté Kralupy ale přece jen nastřádaly v odehraných deseti kolech o čtyři body víc. Bilance doma – venku pak hovoří zcela v jejich prospěch. Junior venku z dosavadních čtyřech výjezdů nevydoloval ani bod, i když naposledy donutil vedoucí rezervu Mladé Boleslavi k maximálnímu úsilí ještě v závěrečné třetině.

Dějiště sobotního klání je naproti tomu v soutěži zatím nezdolatelnou tvrzí. Jediným týmem, který si sáhl alespoň na bod, zůstávají od druhého kola Velké Popovice. Venku to ale ani Kralupským v posledním měsíci příliš neklape.

Hrající asistent Martin Hampl po porážce v Benešově, třetí venkovní v řadě, tušil, co je proti Mělníku třeba zlepšit: „Budeme chtít po útočnících, aby si věřili, zbytečně nic nevymýšleli, tlačili se do brány a stříleli. Přidáme k tomu větší důraz na brankovišti a věříme, že se naše produktivita proti Mělníku zvedne a góly dáme.“

Z mělnické kabiny zní návod na úspěch téměř jako přes kopírák. „Dáme do zápasu maximum, a když si to pohlídáme zezadu a nebudeme dělat zbytečné chyby, máme na to odvézt tři body. V posledním zápase jsme měli spousty střel, ale malý důraz před gólmanem, takže se musíme víc tlačit do brány,“ radí útočník Janele.

Kterému z týmů to nakonec před brankou půjde lépe?