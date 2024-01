Po sobotním premiérovém utkání hvězd se hokejisté ve středu vrací zpátky do druholigového kolotoče. Kralupští se večer na Braníku utkají s momentálním lídrem jejich nadstavbové skupiny pražskou Kobrou.

Hokejisté HK Kralupy v 3. kole nadstavby 2. ligy nestačili na domácím ledě na Hronov (1:3). | Foto: Jan Sláma

Kobra byla jedním ze tří mužstev, která ve vzájemném souboji o osmé postupové místo do horní nadstavbové skupiny zakončila úvodní fázi sezony rovným ziskem 33 bodů. Nevídanou souhru přitom určil výsledek právě posledního utkání Pražanů, ve kterém prohráli přímou bitvu o postup s nakonec šťastným postupujícím Ústím nad Labem.

Kobře přitom k oslavám po tomto utkání stačila dokonce i prohra o jeden gól. Braničtí však na severu Čech od počátku tahali za delší konec provazu a důležitý zápas nakonec prohráli v poměru 1:4, což je na poslední chvíli odkázalo do dolní nadstavbové skupiny.

Namísto do Letňan vstříc pražskému derby tak Braničtí museli hned ve středečním prvním nadstavbovém kole zamířit do Hronova. Tam se však neúspěchem na poslední chvíli nenechali rozhodit a coby prozatímní držitelé jedné ze vstupenek do předkola započali druhou fázi sezony důležitým upevněním své pozice.

Tu mají navíc po získaném bodu za prohru po nájezdech v Písku a pondělním jednoznačném vítězství 6:1 nad Řisuty aktuálně ještě pevnější, a ačkoliv trestuhodně nezvládli souboj na ledě druhého favorita na postup Benátek v poměru 2:8, do zápasu s Kralupy vstoupí coby čtyřicetibodový lídr skupiny.

Kralupské mužstvo čeká druhý souboj s jedním z držitelů vstupenky do předkola. Ten první na úvod nadstavbové části s Benátkami nováček výsledkově ani herně nezvládl. Hned v dalším kole však získal zasloužený skalp Řisut.

Poctivý bojovný výkon předvedl i v oslabené sestavě v následném domácím středečním zápase s Hronovem. Také v něm však nakonec přesto padli 1:3. Na Braníku tak kralupské áčko ve středu čeká zápas o velmi důležité body, aby udrželo aktuálně osmibodovou ztrátu na postupové příčky v hratelných mezích.

Třetí vzájemné utkání v sezoně (z pohledu Kralup zatím 3:2 a 2:5) začíná v 18 hodin.