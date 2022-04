X-faktor Kelemen

Třinec narazil na Bruslaře ve stejné fázi soutěže už loni. Postup tehdy vybojoval až v rozhodujícím sedmém zápase na domácím ledě.

„To loňské semifinále se mi okamžitě vybavilo. Ale teď je tady zase jiný příběh,“ řekl zkušený útočník Ocelářů Martin Růžička.

Program semifinále

Neděle 3. 4. a pondělí 4. 4. od 17:00 Třinec – Ml. Boleslav

Čtvrtek 7. 4. a pátek 8. 4. od 17:00 Ml. Boleslav – Třinec

Eventuální další termíny: 11. 4. v Třinci, 13. 4. v Boleslavi, 15. 4. v Třinci

Boleslav se sice dostala do play-off až na poslední chvíli, v něm ale vyřadila silné týmy Plzeň a Hradec. „Každý očekává, že to bude boj. Jsou skvělý tým. Umí hrát play-off. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ varoval Růžička.

I Středočeši mají živé paměti loňské semifinále. V rozhodující bitvě padli 0:3, první gól dostali 13 minut před koncem v oslabení tří proti pěti. Stále cítí pachuť.

„Je pořád těžké se s tím vyrovnat… Uvidíme letos. Třinec je dobrý tým a my se cítíme super,“ přidal se brankář Gašper Krošelj. „Loňské vyřazení v nás pořád je. Chceme jim to vrátit i s úroky. Věřím, že je zase potrápíme, ne-li porazíme,“ zvolal Ondřej Najman.

Pozornost bude upřena na boleslavského Miloše Kelemena, který v play-off nasázel už sedm gólů. „Přehlédnout nejde. Hraje skvěle, dává důležité góly a pomáhá Boleslavi k tomu, kde je. Ale Boleslav hraje týmově, proto postoupila,“ všiml si Růžička.

„Není to jen o jednom hráči, je to o celém týmu, protože play-off neuhraje jeden hráč. Tam musí jít všichni po čtyřech a nechat tam všechno,“ potvrdil kouč Boleslavi Radim Rulík.

Motor je v laufu

Šest let čeká Sparta na finále. To je na tradiční a bohatý klub sakra dlouhá doba. Teď jim stojí v cestě Budějovice. Největší překvapení sezony.

Kouč Josef Jandač očekává těžkou sérii. „Hrají dobře a tím, že nás v sezoně třikrát porazili, tak si asi na nás věří. Do série jdou navíc v euforii, kdy my jsme favorit a oni jdou proti nám jako hrdinové,“ upozornil trenér Sparty.

Stejně jako řada hráčů i on má jihočeskou minulost. S Motorem dokonce postoupil do extraligy. „Skončil jsem tam v roce 2008, už je to strašně daleko. Jsem už starý,“ smál se Jandač.

Budějovice postoupily mezi nejlepší čtyři týmy extraligy po 14 letech. Teď jsou hráči odhodláni probojovat se poprvé v historii do finále.

„Sparta má rozdílové hráče, o tom je zbytečné se bavit. Jsou kreativní a silní. To ale neznamená, že se nějak zalekneme,“ vzkázal kouč Motoru Jaroslav Modrý. „Sparta je klub s velkou historií, velkými ambicemi a velkým rozpočtem. Bude to pro nás pořádný test, na který se těším. Je to svátek hrát semifinále a bojovat o finále.“

