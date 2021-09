První zápas nové sezony Mělničtí odehrají v sobotu od 17:30 hodin na domácím ledě proti Spartaku Žebrák. Do akce půjdou ve stejné soutěži i Kralupy, které v neděli ve stejnou dobu nastoupí v Rakovníku.

Odchovanec jihočeského hokeje ale hájil také branku Českých Budějovic, Mladé Boleslavi nebo pražské Sparty. V hokejovém životopise má i působení v zahraničí – konkrétně na Slovensku, ve Slovinku či Francii. V Junioru by se měl kromě chytání věnovat i svým následovníkům jako trenér páté třídy a gólmanů.

Zvučnou posilu do brankoviště ohlásili už loni v září. Jenže covidová stopka pro amatérské soutěže nakonec Lukáše Cikánka do zápasu v mělnickém dresu nepustila. Pro aktuální sezonu si pak bývalá jednička Kladna našla prvoligové angažmá v Ústí nad Labem. V Junioru ale zoufat nemusejí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.