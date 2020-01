„Byl jsem zatím na dvou trénincích. Ale byl jsem mimo pět týdnů. Podle profesora Koláře už se zranění zahojilo, ale mám ještě jizvy, které bolí. Musím si tak zvyknout na bolest, kterou jsem nikdy necítil. Zatím se necítím na ledě vůbec komfortně a je jedno, jestli jsem majitel: mělo by hrát dvacet nejlepších hráčů a já nemohu říci, jestli mezi nimi nyní jsem,“ řekl Jágr.

Je možné, že do konce týdne nastoupíte proti Plzni nebo Spartě?

Slíbit to nemohu. Začal jsem trénovat, uvidím, jak se budu cítit. S natrženými přitahovači je to pro mne něco nového, protože doteď jsem byl zvyklý při zranění, že bylo téměř jasné, kdy budu v pořádku, kdy budu moci začít posilovnu, kdy led. Tohle je nevyzpytatelné.

Vzkázal jste fanouškům, že to není tak zlé, jak to vypadá. Jak moc to tedy bolí?

Když jsem s tím byl poprvé za profesorem Kolářem, řekl mi, že je to individuální. Měli to i Dominik Hašek či Petr Čech. A zatímco Dominik marodil tři měsíce, Petr byl za tři týdny zdráv. Já bohužel bolest pořád cítím, hlavně v osobních soubojích. A na nich mám hru postavenou.

Tlak na váš návrat je možná menší i proto, že Kladno hraje v extralize dobře, že?

I tak ale když budu jen trochu moci, tak se rád do sestavy vrátím. Výsledky jsou docela dobré a já jsem na hráče pyšný. Řadu výsledků byla vybojovaných, to mě těší nejvíc.

Pravidelně stáváte na střídačce, jaké jsou vaše poznatky z téhle pozice?

Už jsem si to vyzkoušel loni a má to svoje výhody i nevýhody. Výhodou je, že se raduješ z každého gólu mužstva jako by byl tvůj. Nevýhodou je, že nemůžeš ovlivnit hru na ledě, to je pro mne nejtěžší.

Aktuálně se hodně diskutuje o případném uzavření extraligy. Vy jste vyjádřil, že jste pro, většina má ale podle médií jiný názor. Co vy na to?

(smích). Já nevím, kdo napsal, že jsem to řekl. Bylo to hodně vytaženo z kontextu. Já (dlouze přemýšlí) hlavně nesouhlasím s financováním sportu u nás – nejen hokeje. Takhle to nebude mít dlouhé trvání. Většina sportů je založena na dotacích a darech od sponzorů. Já se bojím, aby tu nebyla nafouklá bublina a jednoho dne, až nepřijdou dotace od sponzorů, nebylo najednou nic. Podívejte se, jaký tým mívala Slavia, vyhrávala tituly, měla neskutečné mužstvo. A dnes mají problémy a hrají s minimálním rozpočtem. Nebo Chomutov. Prostě se bojím, aby takových klubů nebylo víc.

Myslíte si, že by uzavření extraligy prospělo?

To je otázka, nad kterou můžeme debatovat hodiny. A bude-li tu hodně lidí, bude o to delší, protože co člověk, to názor. Já mám svůj. Pořád slyším, že nemáme lidi, mládež, že nemá kdo hrát. Že ve Finsku hraje celá dvacítka extraligu a u nás nikdo. Třeba by se ale někdo našel, vždyť kluci nehráli tak špatně jak se teď píše. Přece porazili silné Rusy a je jedno jak. Prostě nevěřím, že nikdo z nich nemůže hrát extraligu. Já prostě věřil tomu, že kdyby hrálo extraligu šestnáct týmů, dostalo by víc mladých šanci. Ale je to jen můj názor.

Má mládežnický sport dostatečné podmínky?

Pokud se zlepší a budou lépe zaplaceni trenéři a budou se místo hodiny denně věnovat práci tři čtyři hodiny, tak to bude lepší. Pořád věřím, že děti k hokeji lásku mají a je to jen o trénování. Samozřejmě, je daleko větší konkurence, než bývala a srovnávat vše s minulostí nejde, ale jde o to, aby žáci měli dobrého učitele. Protože oni chtějí, ne že ne. Ne všichni, ale chtějí. Vidím to na našem klubu, kterému nikdo nedával šanci. Kluci se tréninkem strašně zlepšili a dnes mohou hrát, přestože mi mnozí říkali, proč si je nechávám, že umí jen druhou ligu. Jsem rád, že ukázali opak a poráží i nejlepší kluby.

Vraťme se k uzavření extraligy: jste tedy pro uzavření třeba během sezony?

V těch článcích zaznívá, že jsem já jediný pro uzavření. To je nesmysl. Ptali se, proč je podle mne český hokej horší a horší. Já řekl svůj názor. Uzavření není téma dne. My v posledních letech ani u žádných jednání nebyli, protože jsme nehráli extraligu. Druhou věcí je, že majitelé nevlastní soutěž. Investují velké peníze do chodu klubů, ale rozhodují jiní. To je jako bys byl majitelem firmy, ale o tom, kam půjdou peníze a co se bude dělat, rozhodne někdo jiný. Což není férové. Další věcí je, že si produkt sám na sebe nevydělá. Buď budeš pracovat na tom, aby chodilo více lidí, ale to bývá složité, protože musíš hrát skvělý hokej a ještě mít zázemí – my třeba máme starý stadion, kde je zima. Je tedy spousta věcí, které se dají zlepšit, jenže si stejně nemyslím, že v naší ekonomice vše tohle jde skloubit.