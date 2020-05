„Kruh se uzavírá. Na Mělníku jsem se narodil, loni jsem se se ženou a synem přestěhoval zpátky, letos se vracím do týmu a tentokrát už nadobro,“ citoval klubový facebook hráče, který patří pražské Kobře a v Kralupech hostoval.

„Cáfu dobře znám, tak zkušený obránce je pro nás vítanou posilou,“ uvedl trenér Junioru Libor Stinka, podle kterého by měl být příchod z pražského klubu pouze formalitou.

Cafourek zamířil v roce 2018 za ex-mělnickým trenérem Boháčkem do lázeňského města společně s dalšími dvěma spoluhráči. V Poděbradech už aktuálně nepokračuje ani jeden z tria. Zatímco útočník Vernek se loni vrátil do Mělníka, ostrostřelec Příhoda se mine s Cafourkem v Kralupech, kde od nového ročníku zaujme pozici hrajícího asistenta.

„Rozhodl se hrát za Mělník a odchází,“ smiřoval se s čerstvou ztrátou v defenzivě hlavní trenér Kralup Dušan Sikela.

V jednání mezi oběma tábory zůstává budoucnost Davida Litery. Mladší z bratrské hokejové dvojice v Kralupech během uplynulé sezony hostoval a kromě výkonů za extraligovou juniorku na sebe upozornil gólem vstřeleným při svém debutu v prvním mužstvu právě do sítě mateřského Mělníka. Tam se ovšem netají tím, že by od hráče rádi viděli podobné kousky ve vlastním áčku. „Určitě má na to se v A-týmu prosadit,“ naznačil Libor Stinka, že se nehodlá mladíka jen tak vzdát ve prospěch okresního konkurenta.

Najdou nakonec společnou řeč?