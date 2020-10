„Aklimatizace byla rychlá,“ usmívá se souhlasně šestadvacetiletý obránce vracející se ze zkušené ve druhé lize i v zahraničí.

Po kolika letech jste se vlastně vrátil?

Přesně si to ani nepamatuji, asi po čtrnácti.

V klubu se za tu dobu asi ledacos změnilo. Co nejvíce?

Udělala se spousta práce, kabina a vybavení je na vysoké úrovni. Troufnu si říct, že lepší, než je k dispozici u mnohých klubů ve druhé lize. Potěšila mě i úroveň tréninků. Máme kvalitní trenéry, kteří to dělají tak, že to má hlavu a patu, což se v minulosti říct nedalo.

Jaké bylo přijetí v týmu, potažmo v kabině?

Všichni kluci jsou z Mělníka, takže se známe dlouho, aklimatizace byla rychlá.

S kým si nejvíce rozumíte?

Se všemi. Speciálně jsem se ale těšil na to, že si zahraji s Tomášem Havlem a Davidem Chvátalem.

Když jste přicházel, netajil jste se, že byste s Mělníkem rád vyhrál soutěž. Předpokládám, že to platí i nadále…

Myslím, že cíl je jasný. S momentálním kádrem by se mělo hrát o postup a věřím, že se to povede.

Jeden zápas v tomto směru asi příliš napovědět nemohl, že? Stejně jako o náročnosti soutěže a její úrovni.

Zatím jsem toho opravdu příliš nestihl, takže bych nerad něco hodnotil.

Kariéra Miroslav Pokorného



Chance liga (HC Most): 6 zápasů



2. liga (Vlci Jablonec n. N., HC Draci Bílina 3x, HC Stadion Vrchlabí, IHC Písek, HC Rodos Dvůr Králové): 82 zápasů, 5 gólů, 15 asistencí



Extraliga staršího dorostu (BK Mladá Boleslav): 38 zápasů, 4 asistence



Extraliga mladšího dorostu (BK Mladá Boleslav): 35 zápasů, 1 asistence



Odchovanec HC Junior Mělník má za sebou i několik zahraničních zastávek. Coby junior si vyzkoušel soutěže v zámoří a také na Slovensku, za Martin si připsal i sedm startů v tamní nejvyšší seniorské soutěži. Dvě sezony odehrál za Gjovik a Kongsvinger ve druhé nejvyšší norské soutěži.

Máte za sebou několik zajímavých angažmá, ať už ve druhé české lize, nebo v zahraničí – kromě Slovenska, také Norsko a dokonce i zámoří. Jak na jednotlivé kapitoly v kariéře vzpomínáte?

Každé angažmá mi dalo něco jiného, ale na všechna vzpomínám jen v dobrém. Nejlepší bylo mé angažmá v Gjoviku. Měli jsme dobrou partu a osobně mě tam hokej bavil asi nejvíc.

Jak zpětně v souvislosti se současnou stopkou všech soutěží vnímáte vaše rozhodnutí ukončit testy na Kobře a vrátit se na soutok?

Přerušení mi přijde docela přísné. U nás amatérů bych to ještě pochopil, ale profesionálové by hrát měli. Je to jejich práce. V kraji a druhé lize je to nemožné, musíme chodit do práce a těžko všichni dáme výpověď a budeme hrát v nějaké bublině. Doufám, že se vše vrátí zpět do normálu a lidi přijdou na hokej, budeme je potřebovat.

Berete působení v Mělníku jako přestupní stanici na cestě další druholigovou štací?

Určitě bych chtěl zpátky do druhé ligy, ale v dresu Mělníka. Chodil jsem na něj koukat, když postupoval z kraje do druhé ligy. Byla to úžasná atmosféra. Tým na druhou ligu máme. Věřím, že by se sehnaly i peníze.

Jak moc vám komplikuje život, a nemyslím teď ten hokejový, současná situace ohledně pandemie?

Byl jsem už dvakrát v karanténě, což není zrovna velká zábava, ale beru to, jak to je. Jinak mi to život zásadně neovlivnilo. Nikoho neživím, takže se s tím poperu, ale je mi líto lidí, které to existenčně ovlivnilo. Snad stát najde způsob, jak jim pomoci.

Týká se to i profesionálních hokejistů, že? Už jste naznačil, že přerušení nejvyšších soutěží příliš nerozumíte…

Je to nesmysl, mělo by se hrát, alespoň bez diváků. Ti kluci jsou profíci, mohou se podřídit nějakým opatřením. Většina týmů je navíc už stejně promořená. Další věc? Jsou to sportovci, kteří mají fyzický fond na jiné úrovni a prochází přísnými prohlídkami, takže by to pro ně nemělo být smrtelné.

Co je pro vás nyní hlavní zábavou, když má hokej stopku?

Momentálně chodím běhat, abych se udržel v kondici, dokud to šlo, tak tenis venku.

Neuvažoval jste třeba o oprášení kontaktů na zahraničí? Nejen třeba v Norsku se nadále hraje…

Ano, v Norsku se liga hraje, sleduji ji dlouhodobě, znám tam plno kluků, takže se zajímám o to, jak se jim daří. Bohužel kvůli studiu na vysoké škole jsem se rozhodl neodcestovat tak daleko.

Máte představu o tom, kdy by se domácí soutěže mohly znovu rozjet?

Těžko říct. Bojím se, že letošní sezona pro nižší ligy už nezačne.