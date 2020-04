Jisté je zatím jen to, že jisté není vůbec nic. Jednou z variant, o které se v posledních dnech čile spekuluje, je možnost dohrát sezonu na neutrální půdě a na jediném místě. Navrhovanou možností je Manchester – nikoli ten v Anglii, ale nevelké město v americkém státě New Hampshire. Tamní guvernér už předběžně souhlasil.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

V minulosti ve stotisícovém Manchesteru hrály týmy v nižších hokejových ligách, k dispozici je ledová aréna pro přibližně deset tisíc diváků. Kapacita stadionu ovšem není hlavním tématem, protože tak či onak by se pravděpodobně hrálo bez fanoušků v ochozech. To alespoň doporučuje hlavní americký virolog Anthony Fauci.

„Hráči by bydleli ve velkých hotelech. Byli by všestranně chráněni a každý týden by byli testováni,“ uvedl Fauci s tím, že hráči by se během této doby neměli stýkat ani se svými rodinami. „Někdo řekne, že se nedá hrát bez diváků. Já si ale myslím, že se najde spousta lidí ochotných zaplatit, aby své týmy viděli alespoň v televizi,“ dodal vlivný lékařský expert.

Mezi majiteli se vedou spory

Vedení NHL se zatím ke konkrétním návrhům příliš nevyjadřuje. Na veřejnost pronikl jen nápad odehrát play-off s 24 týmy namísto obvyklé šestnáctky. Nedošlo dosud ani k jednáním s hráčskou asociací NHLPA, jejíž souhlas k pokračování přerušeného ročníku bude potřebný.

„Zatím jsme došli jen k obecné shodě v tom smyslu, že se zkoumají různá řešení, včetně dohrání sezony na neutrální půdě. Jinými slovy ve městě, kde nepůsobí žádný tým NHL. Žádné další diskuse neproběhly,“ uvedl v televizi ESPN šéf hráčských odborů Donald Fehr.

O dalších aspektech se v zákulisí rovněž vedou spory. Podle listu New York Post dává část klubových majitelů přednost tomu, dokončit sezonu v některém z ligových měst. Volba by zřejmě padla na stát, kde se co nejdřív podaří dostat pandemii koronaviru pod kontrolu.

Jde o velké peníze

Další otázka je, zda před play-off nejprve dokončit základní část (většině týmů zbývá kolem 22 zápasů). Týmy jako Detroit, Ottawa, San Jose, Los Angeles či New Jersey už nemají sebemenší šanci postoupit do vyřazovací fáze a zní jako nesmysl, že by kvůli několika víceméně zbytečným duelům znovu svolávaly hráče na přípravné kempy. V opačném případě by však přišly o část peněz z televizních kontraktů. Do toho se nikomu nechce.

Finanční stránka věci je vůbec klíčová. Vedení NHL odhaduje, že dohrání sezony by mohlo vygenerovat zisk ve výši 400 až 500 milionů dolarů, naopak okamžité ukončení bez play-off prý bude znamenat ztrátu jedné miliardy dolarů.

Sami hokejisté zatím vyčkávají, co bude, byť z vyhlídky na zápasy v prázdných halách nejsou nadšeni. „Hokej se hraje pro fanoušky, bez nich si to neumím představit,“ řekl chicagský útočník Dominik Kubalík. Jemu i ostatní hráčům nezbývá než počkat, na čem se ligová generalita a politici nakonec dohodnou.