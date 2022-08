Ryan Getzlaf (Anaheim Ducks)

Radost hráčů Anaheimu byla zjevná, v tomto případě třímá cennou trofej Ryan Getzlaf.Zdroj: AP PHOTO/Mark Avery

Je mu sice „teprve“ 36 let, přesto odchází ze zámořského světa s nálepkou klubového rekordmana a žijící legendy. V dresu Anaheimu nasbíral historicky nejvíce bodů jak v základní části, tak i play-off, před patnácti lety s Ducks dokonce zvedal nad hlavu slavný Stanley Cup. Byl kapitánem v klubu i reprezentaci, javorové listy dotlačil ke dvěma olympijským zlatům a vítězství na Světovém poháru v roce 2016. To je zkrátka vizitka hodná věčnému šampionovi. A ne nadarmo se ikonický snajpr Ryan Getzlaf brzy dočká odměny v podobě čestného uvedení do Hokejové síně slávy.