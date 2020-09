„Do generálky jsme nemohli nastoupit v kompletní sestavě, což mě trošku mrzí, ale nedá se nic dělat zejména v této době. Navzdory oslabení jsme předvedli slušný výkon. Utkání bylo skvělé určitě i pro diváky, kteří dorazili. Zápas splnil svůj účel. Za týden nás čekají Velké Popovice, které budou těžký soupeř,“ vrátil se k utkání v následném rozhovoru trenér Kralup Dušan Sikela.

Máte za sebou přípravné období. Prozradíte, s čím jste spokojený a na čem byste chtěl naopak zapracovat?

Co se týče podmínek, trénování a vše kolem, jsem určitě spokojený. Přípravná utkání taky splnila všechna očekávání. V prvním utkání proti juniorce jsme byli podruhé na ledě. Cílem bylo se dostat do zápasového tempa a trošku si osahat hřiště. Přece jen zápas je něco jiného než trénink. Druhé utkání proti univerzitě (hokejový tým Karlova Univerzita) jsme prakticky jeli v každodenním tréninkovém procesu na ledě a cílem bylo rozložit síly tak, aby si všichni hráči zahráli, což se povedlo. V zápase jsme zvítězili a zejména ze začátku měl z naší strany velkou kvalitu.

A vaše celkové hodnocení přípravy?

Přípravu bych zhodnotil celkově až podle toho, jak vstoupíme do sezony. Když se bude dařit, příprava se asi povedla, pokud se dařit nebude výsledkově, ani třeba herně, tak by to mohlo být v něčem jiném, ale věřím systému, který jsme nastavili, a že vše dobře dopadne.

Co říkáte na výkony nově příchozích hráčů?

Kluci zapadli do mužstva hodně rychle a jejich herní kvalita se projevuje. Zejména na tréninku, kde nás je okolo dvaceti hráčů. Díky tomu můžeme trénink posunout někam výš. Doufám, že se to projeví při zápasech. Kluci jsou zkušení. Měli by nám všichni pomoct. Věřím, že budou hrát dobře a stanou se platnými hráči.

Poslední posilou je Tomáš Kubinčák, bratr bývalého extraligového útočníka Vojtěcha. Jak se zrodil jeho příchod do Kralup?

Tomáš nás oslovil s tím, že v jeho bývalém působišti nebyl příliš spokojený a chtěl změnu. V Kralupech se mu asi zalíbilo, jak to tady vedeme, a proto se na nás obrátil. Vzhledem k tomu, že se chceme pohybovat v horních patrech tabulky a prát se o ty nejvyšší příčky, potřebovali jsme kádr zejména v útočné části zkvalitnit, vylepšit. Tomáš nám může svoji zkušeností určitě pomoct.

JAN SLÁMA