Nového hlavního trenéra a sportovního manažera druholigového A-týmu v jedné osobě v sobotu představil Hokejový klub Kralupy. Vydry do druhé sezony ve třetí nejvyšší soutěži povede v této roli David Švagrovský.

David Švagrovský se jako trenér vrací do Kralup | Foto: HK Kralupy

Bývalý útočník s téměř 500 starty ve dvou nejvyšších českých soutěžích (hlavně v 1. lize) se v devětatřiceti vrací do míst svých trenérských začátků. David Švagrovský v Kralupech před časem vedl úspěšnou juniorku. Po působení v roli asistenta prvoligového Šumperka a hlavního trenéra druholigového Děčína je po dvou letech zpátky na místě činu.

V Kralupech bude zastávat nejen roli hlavního kouče áčka, ale zároveň i jeho sportovního manažera. „Jsou to dvě úzce provázané pozice, v různých klubech na různých úrovních už se tento model osvědčil a i nám to dává smysl,“ objasnil generální manažer A-týmu Martin Hampl.

Góly střílel pouze soupeř, Neratovičtí přesto na umělce vyválčili remízu

Proč padla volba právě na Davida Švagrovského, je nasnadě. „Druholigové prostředí velice dobře zná a je navíc provázaný s Kralupy. V minulosti zde trénoval extraligovou juniorku, ze které jsou někteří hráči i aktuálně v A-týmu," uvedl Martin Hampl s tím, že působení Švagrovského bude mít přesah směrem k mládeži. „Bude mít na starosti i metodiku juniorských trenérů a bude tak zodpovídat za růst našich hráčů v juniorském věku, aby měli za dva, tři, čtyři roky šanci bojovat o pozici právě v A-týmu," nastínil.

Podle slov nového trenéra v úvodním rozhovoru pro klubový web hrála v jeho rozhodování roli kvalita mužstva i to, že z Kralup to bude mít mnohem blíž domů. „Myslím si, že tady se opravdu dělá dobrá a kvalitní práce. Mančaft je silný, kvalitní, my se tady teď budeme snažit jen dotáhnout nějaké detaily, zase to o kousek posunout a navázat na to, co se tady udělalo za tu loňskou sezonu,“ řekl.

Semifinále rozlosováno: Mělník se vyhnul Liberci, čeká ho cesta do Lípy

S hokejisty Děčína dokázal Švagrovský nad očekávání projít z pátého místa do play-off. Prezentovali se dobrým a poctivým hokejem, zatápěli i nejlepším, Kralupy dvakrát porazili 2:1, až v prvním kole vyřazovací části vypadli po velkém boji s favoritem z Letňan.

„To, že David nebude pokračovat, nás opravdu hodně mrzí. Důvody? Osobní život. David bydlí v Praze na Braníku, civilní zaměstnání má u Ruzyně. Doma má tři malé děti, manželka mu změnila zaměstnání. Do Děčína dojížděl šestkrát týdně,“ komentoval Švagrovského odchod manažer HC Děčín Jan Havlíček. Za fungování týmu na ledě i v kabině dával hlavní zásluhu právě trenérské dvojici (s Michalem Oliveriusem).

V Kralupech bude mít nový šéf střídačky k ruce asistenta Šimona Antončíka, který realizační tým doplnil v průběhu nováčkovské sezony. S prací už podle svých slov započal. „Aktuálně dolaďujeme doplnění kádru. Jsou tam bohužel některé odchody, ale finalizujeme i příchody nových hráčů,“ prozradil Švagrovský téměř na startu letní přípravy. Za jednu z priorit považuje zapracovávání odchovanců.

„Budeme chtít hrát hodně bruslivý a agresivní hokej, tak aby my jsme byli na kotouči a diktovali tempo hry a zároveň aby ten hokej byl co nejvíce atraktivní,“ vzkázal David Švagrovský. Dosáhne s loňským nováčkem na play-off, které napoprvé uniklo?