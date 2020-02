„Jedině dobře, že nás dnes potkalo utkání s takhle těžkým soupeřem. V posledních zápasech nám vše vycházelo možná až moc lehce. Budeme vědět, jak bude vypadat play-off, kde budou taková utkání všechna. A pokud chceme uspět, musíme se s tím umět vyrovnat, i se stylem pískání rozhodčího,“ uvažoval po utkání nahlas trenér Kralup Dušan Sikela.

Postavení mužstev na předních příčkách ve svých skupinách předpovídalo náročný souboj. Než se Čáslav podporovaná několika desítkami fanoušků v červenobílých barvách stačila nadechnout, už prohrávala. Střelou mezi betony se ve třetí minutě prosadil Jan Háva, kterému předložil kotouč do samostatného úniku Martin Hanžl.

„Vstup do utkání byl asi nejlepší za dobu, co tady pamatuji. Po jednoduchém gólu ale bohužel přišlo mnoho vyloučení, a to pomohlo soupeři dostat se do zápasu. Sice jsme se ubránili, ale stálo nás to hodně sil,“ vrátil se kouč Sikela do první části.

Řadu přesilovek nedokázalo využít ani jedno z mužstev. Až v 18. minutě po vyhraném vhazování v útočném pásmu čáslavský Muras přihrál do mezikruží na Kraučuka, který pohotovou střelou k pravé tyči překvapila opět dobře chytajícího Exnera.

Druhá třetina začala velmi svižně. Množství šancí kryli oba brankáři. Ve 27. hosté prakticky ihned po vhazování využili skvěle zahranou přesilovou hru po ose Bílek, Křišťan a Navrátil – 1:2. O dvě minutky později to bylo už o dvě branky. Michal Kraučuk ujel po pravém křídle a pěknou střelou do pravé šibenice vstřelil svoji druhou branku v utkání.

Kralupům se podařilo snížit ve 32. minutě. Na útočné modré číhající Brandejský zachytil vyhození Martina Davida a samostatný únik zakončil střelou mezi betony.

I zbytek třetiny se odehrál ve vysokém tempu s hromadou šancí. Výsledkem už nepohnula ani třetí část.

V jejím úvodu nedal při přesilovce dobrou šanci Kaprál. Hosté mohli utkání definitivně zlomit ve 46. minutě, což ale několika zákroky znemožnila jistota kralupského brankoviště Exner. Jedna z čáslavských střel zazvonila i na tyči. Branka už nepadla ani v závěrečné hře bez brankáře.

„Prakticky polovinu utkání byla Čáslav lepším mužstvem. Dělala nám velké problémy,“ uznal trenér Kralup. „…pak jsme proházeli sestavu trochu. Snažili jsme se hru oživit, což se povedlo, ale bylo to hodně těžké – samý souboj jeden na jednoho. Nechci se vymlouvat na rozhodčího, ale myslím, že úplně přesný nebyl. Každopádně to není výmluva. Čáslav hrála dnes výborně,“ uzavřel své hodnocení.

Kralupy – Čáslav 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a asistence: 3. Háva (Hanžl), 33. Brandejský (David) – 18. Kraučuk (Muras), 27. Navrátil (Křišťan, Bílek), 29. Kraučuk (Špelda). Vyloučení: 8:8, navíc J. Verbík (Kr.) 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 326.

JAN SLÁMA