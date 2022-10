„Derby hned v prvním zápase, myslím si, že je to pro mě fajn start,“ řekl mladý talent, pro něhož šlo o vůbec premiérovou trefu v ostrém zápase za A-tým Kralup.

Mělník si následně za dvougólové ztráty vytvořil několik příležitostí, ale všechny ztroskotaly na výborně chytajícím Luboši Novotném, který do Kralup v závěru loňské sezony zavítal z druholigových Řisut a v té letošní zatím nepoznal hořkost porážky.

Nepovedenou mělnickou třetinu poté završil gólem „do šatny“ lídr kralupského bodování David Bradáček, jenž už do utkání vstupoval s osmi góly na kontě jako nejlepší střelec ligy. Právě proti rivalovi se Bradáčkovi nadmíru daří, když proti němu od začátku loňské sezony dokázal bodovat ve všech zápasech, včetně těch semifinálových. Koneckonců má proti Mělníku speciální motivaci.

„Na Mělníku mám z mládežnických let nějakou svoji hráčskou minulost a zápas proti němu je pro mě vždy speciální. Každý vstřelený gól Mělníku pro mě znamená trochu víc, než kdybych ho dal komukoliv jinému,“ svěřil se jednadvacetiletý talentovaný útočník v nedávném rozhovoru pro portál Hokejové Kralupy.

Na branku z poslední minuty první třetiny navázal poté hned po pár sekundách hry druhého dějství kralupský obránce Martin David, který s pomocí teče mělnického obránce Kapouna nasměřoval kotouč do sítě brankáře Šimáčka počtvrté.

Následně se krátce po polovině utkání prosadili konečně i Mělničtí, když obránce Ondřej Škutina, 201 cm vysoká posila z druholigových Řisut, projel podél levého mantinelu až k brankáři Novotnému a s využitím své dlouhé hokejky bekhendovým blafákem snížil na rozdíl tří branek.

To bylo ovšem ze strany Junioru vše. V derby byly poté ve třetí třetině k vidění ještě dvě branky, obě však padly z hokejek domácích borců. A k oběma došlo ve 47. minutě. Nejprve kanonýr David Bradáček vstřelil svůj desátý gól sezony a o pouhou půlminutu později pečetil na konečných 6:1 svou první brankou v ročníku Ondřej Hampl. Dva slepené góly byly posledním hřebíčkem do rakve nejen nadějí Mělníka na body v zápase, ale i působení Davida Šimáčka v mělnickém brankovišti, který tak za skandování domácích tribun pokřiku „okres Kralupy“ přenechal pro zbytek utkání své místo osmnáctiletému Patriku Houserkovi.

„Rozhodla první třetina a náš matný výkon," uvedl k nezdaru trenér Junioru Libor Stinka. „Porážka samozřejmě mrzí, ale je to sport. Kralupy byly lepší a vyhrály zaslouženě. Zatím se nám nedaří navázat na loňskou sezonu," přiznal po sérii výsledků, na kterou nejsou na soutoku z poslední doby rozhodně zvyklí. Co je jejich příčinou? „Máme i nějaké absence, ale to nás neomlouvá. Jsme útočné mužstvo a občas se nám nedaří hra dozadu. Ted i dáváme málo gólů. To všechno můžeme změnit povedeným zápasem. Věřím, že to zlomíme a začne se dařit."

Zdroj: Youtube

V kralupské kapině pochopitelně vládla spokojenost. „Utkání se vyvíjelo přesně tak, jak jsme si představovali, i když že to bude po první třetině 3:0, to jsme nečekali. Myslím, že bylo vidět, že máme větší chuť a v jakém rozpoložení jsou obě mužstva," komentoval vítězné derby trenér Dušan Sikela s odkazem na aktuální formu obou celků před sobotním zápasem. Kralupští do něj vstupovali po čtyřech výhrách, Mělník naopak po dvou porážkách. „Dneska kluci hráli dobře, pár chyb tam bylo, ale to bude v každém zápase. Důležité je, že když uděláme chybu, tak druhý hráč, který tam je, nebo ještě ten samý, tu chybu napraví a to je základ našeho dalšího účinkování v této lize."

Nejlepším hráčem zápasu byl kralupskou kabinou zvolen střelec vítězné branky Karel Šmíd. „Dal jsem gól, ale to je druhotné, hlavně že se vyhrálo. Přišlo hodně lidí, byla dobrá atmosféra, myslím si, že to je to hlavní, proč se ten hokej hraje," řekl a hlavní příčinu úspěchu viděl hlavně v dobré obranné hře. „Hráli jsme mnohem více při sobě, Mělník byl hodně rozlítaný. Postavili jsme docela velkou hráz ve středním pásmu, přes kterou se Mělník dostával jen nahazováním a to pak naši beci rozehrávkou vraceli zpátky dopředu."

Šestnácté derby obou rivalů nabídlo několik historických zápisů. Domácí Kralupy nejen porazily Mělník po necelých deseti letech za tři body, ale výsledkem 6:1 rovnou překonaly dosud nejvyšší vítězství v historii z ledna roku 2013, kdy rivala porazily v poměru 5:3. Kralupští zároveň v krajské lize nikdy nezažili takto povedený vstup do sezony, kdy jsou s Rakovníkem posledními celky, které po pěti odehraných kolech stále neztratily ani jediný bod. Poděkovat mohou Kralupští mimo jiným i desetigólovému nejlepšímu ligovému střelci Davidu Bradáčkovi, který už v pátém kole překonal své dosavadní osmigólové sezonní maximum.

Pětizápasovou vítěznou sérii budou chtít Kralupané prodloužit příští neděli v rámci šestého kola na ledě Čáslavi, do kterého vstoupí jako lídr tabulky. Mělník oproti tomu bude odvracet čtvrtou porážku v řadě v Kolíně proti Žabonosům.

HK Kralupy – HC Junior Mělník 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a asistence: 8. Soukup (Kaprál, R. Verbík), 10. Šmíd (Hampl), 20. Bradáček (J. Verbík), 21. David (Marek, Kaprál), 47. Bradáček (Kaprál, Šmíd), 47. Hampl (Chládek) – 33. Škutina. Rozhodčí: Hrčka – Vlasjuk, Havel. Vyloučení: 5:3.

DAVID PALÁN