Kladeňáci mu předali i dres s Rytířem na prsou a číslem 13, ve druhé třetině britské filmové star aplaudoval celý stadion a předání dresu bylo promítáno na multikostce.

„Jestli jste to nevěděli, nikdy jsem nebyl na hokeji. Jsem od teď fanouškem číslo jedna,“ napsal Bloom na svůj instagramový profil a natočil i kabinu Rytířů.

Bloom už navštívil v minulosti fotbalové zápasy Slavie i Sparty, jinak fandí Manchesteru United.

Během zápasu si všímal hvězdné návštěvy mezi střídačkami i kladenský obránce Martin Kehar. „Legolas? Budu se ho muset ještě na něco zeptat. On byl dobrý s lukem. Třeba mi poradí se střelbou od modré,“ smál se po zápase sympaťák se čtyřkou na dresu.

Hvězdný Jaromír Jágr nad návštěvou slavného herce, který v Česku natáčí druhou sérii fantasy hororu s názvem Carnival Row, týaké vtipkoval. "To víš, Kladno táhne. Už se to dozvěděli i v Hollywoodu," pousmál se Jágr. "Mám rád film Troja, kde to ale trošičku pos… Zabil Achillese," poukázal na jednu z výrazných Bloomových rolí.