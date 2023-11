/VIDEO/ S jasným cílem zvítězit plánovaly v sobotu vyrazit po středečním sympatickém výkonu v Letňanech druholigové Kralupy k utkání 15. kola do Chebu. Misi jim však do sobotního odjezdu znepříjemnila rozsáhlá marodka, když se výjezdu nakonec ze stabilních opor nemohli účastnit obránce David Chládek a útočníci Ondřej Hampl, Michal Bezouška a Adam Kellerstein. Domácí Cheb oproti tomu neponechal nic náhodě a vypomohl si útočníkem Sokolova Adamem Křemenem, který svému týmu nakonec pomohl dvěma body k celkovému vítězství 6:2.

Hokejisté Kralup prohráli v Chebu 2:6. | Foto: Klára Palánová

Prvoligová posila ze Sokolova se Chebu vyplatila hned v úvodu zápasu, když Křemen nejprve po vlastní individuální akci sám otevřel v 7. minutě brankový účet utkání, načež v minutě 10. přihrál na gól nejproduktivnějšímu domácímu hráči Radku Proškovi. Kralupští si rovněž vytvořili několik gólových příležitostí, ale všechny ztroskotaly na bezchybně chytajícím Kristiánu Kolářovi. Toho se v závěru třetiny přeci jen podařilo překonat, když Tomáš Soukup v přesilové hře potrestal nedovolené bránění Jana Strýčka a do šaten se šlo za stavu 2:1.

Ve druhém dějství si ovšem domácí vzali dvougólové vedení nazpět, když po trestu uděleném Vojtěchu Šilhavému za držení využil následnou přesilovou hru Marek Švec. Králem kralupským příležitostí byl opět brankář Kolář a více branek tak v prostřední fázi utkání vidět nebylo, přestože o gólové šance rozhodně nebylo nouze.

„Stáhli jsme to na chvíli na dvě pětky a vypadalo to dobře. Jen škoda, že nám to tam nepadlo,“ litoval po druhé třetině kralupský asistent trenéra Jan Boháček.

Kralupský zmar následně demonstrovaly další dvě domácí branky ve třetí třetině, v níž si puky do vlastní sítě srazili sami. Nejprve ve 45. minutě nešťastnou tečí Tadeáše Pejchala po pokusu Jana Strýčka a následně v minutě 55. odrazem od nohy Josefa Zajíce v předbrankovém prostoru po střele Petra Kořána. Čtyřbrankové manko se v následující minutovce sice podařilo snížit Vojtěchem Šilhavým, to bylo však z gólového pohledu od Kralup všechno.

Závěr utkání poté okořenilo několik šarvátek, kdy některé celozápasové souboje vyústily v pěstní potyčky. V 57. minutě se nejprve pěstmi utkal Josef Zajíc s Janem Strýčkem, jehož kralupský obránce porazit nedokázal. O necelé tři minuty později ho však pomstil spoluhráč Tadeáš Pejchal, který si naopak velice snadno dokázal poradit hned se dvěma oponenty Pavlem Vápeníkem a Radkem Proškem. Ani jeden na pětadvacetiletého útočníka vyzrát nedokázal a oba dva se velice rychle poroučeli k ledu.

Rozhodčí Zeliska následně nařídil přesilovou hru pro domácí tým, kterou ještě 27 sekund před koncem utkání využil svým prvním gólem sezóny Vojtěch Šik. Cheb – Kralupy tedy 6:2 na góly a 1:2 na bitky.

„Do utkání jsme dnes nevstoupili úplně špatně, měli jsme tam hned v úvodu dvě tři šance, ale asi nás to trochu uchlácholilo a mysleli jsme si, že to tady bude jednoduché,“ hodnotil zápas z kralupského pohledu Jan Boháček. „Soupeř pak začal bojovat, dostali jsme dvě laciné branky, čímž se dostal na koně a pak už bylo těžké to dohánět.“

Sestřih utkání a ohlasy z hostující kabiny:

Zdroj: Youtube

Prohru na ledě Chebu se pokusí Kralupané odčinit už ve středu, kdy hostí před vlastními fanoušky předehrávku 26. kola s Příbramí. „Musíme se dát do té doby hlavně zdravotně do kupy,“ ví Boháček. „Pak musíme zlepšit hru do obrany a hlavně začít dávat góly, protože šance si vytváříme, ale strašně se na ten gól nadřeme a přitom je lehce dostáváme.“

Úvodní vhazování středeční předehrávky s Příbramí je na kralupském zimním stadionu naplánováno na 18:30.