Na kolínském ledě Žabonos měla poněkud divočejší podobu 8:4. Hattrickem završeným v závěru do prázdné brány se pod ní podepsal šestadvacetiletý útočník Miroslav Šícha, který zároveň divoké skóre i načínal.

Duel Kralup v Benešově byl o poznání vyrovnanější. Ve prospěch hostů jej rozhodlo nakonec až prodloužení. Hosté sice v utkání vedli už dvoubrankovým rozdílem. Po Hamplovi, ve formě hrajícím nejlepším střelci mužstva, udeřil i Bradáček.

Domácí se ale dokázali i zásluhou tuplované přesilovky ještě během úvodní dvacetiminutovky dotáhnout. Další branka už v základní hrací době nepadla. Nastavený čas pak trval necelou minutu. Po asistenci Bradáčka jej přesnou ranou ukončil Jakub Kaprál. Vítěznou brankou tak ozdobil svůj stý zápas v kralupském áčku.

„Byl to, myslím, typický zápas, který nás čeká v play-off. V Benešově je to vždy těžké. Po divoké první třetině, kdy bylo hodně vyloučených, se od druhé hrálo o každý kousek ledu. Na konci jsme měli dvě velké šance, které jsme mohli využít a mohlo to být za tři body, i ty dva jsou ale pro nás cenné,“ rozebíral autor vítězné trefy utkání pro portál Hokejové Kralupy.

Tým trenéra Dušana Sikely se tak udržel v těsném závěsu za druhými Velkými Popovicemi, byť kozlové ještě mají utkání k dobru a mezi oběma celky figurují ještě Černošice. V příštím kole Kralupští hostí na svém ledě Králův Dvůr, Mělník nastoupí právě v Popovicích.

HC Žabonosy - HC Junior Mělník 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 10. Kubát (Pýcha), 38. Smejkal (Pýcha), 45. Čtvrtečka (Hrachovec, Malina), 53. Čtvrtečka - 6. Šícha (Prejza), 7. Šubrt (Havel), 16. Šípek (Macek), 17. Kapoun (Vernek), 32. Litera (Stinka), 37. Šícha (Vernek, Novotný), 55. Vernek (Litera), 59. Šícha. Rozhodčí: Lukavský - Větrovský, Matějček. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 40.

HC Lev Benešov – HK Kralupy 2:3 PP (2:2, 0:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Hampl (Husarik, Řehák), 14. Bradáček (Štibran), 61. Kaprál (Bradáček) – 15. Netolický, 17. Sládek (Procházka, Beran). Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0.

