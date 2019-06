Patrik Husák v Kralupech s hokejem začínal, rovněž zde mnoho let řádil v hokejbalových ligách AHL v dresu kichotských rytířů z Minic. Za mimořádné sportovní výkony a zviditelnění města nad Vltavou ho v úterý přijal na radnici starosta města Marek Czechmann, předseda sportovní komise Jan Špaček a městský zastupitel Jindřich Kohm, který domácí Patrikovy oslavy organizoval.

Patrik si na slavnostní přijetí na radnici přivedl svou rodinu - maminku Dášu, sourozence Dominiku a Pavla a nechyběla ani jeho moravská přítelkyně Táňa. Starosta města předal hokejovému mistrovi pamětní medaili s podobiznou básníka Jaroslava Seiferta a vzpomínkový děkovací list.

Správní sportovci ani při oslavách jenom nevysedávají. Na hokejbalovém hřišti na Cukrovaru se odehrály dva exhibiční zápasy. Nejprve změřily síly čtvrté hokejové třídy místního Hokejového klubu. Pak se odehrál vzpomínkový hokejbalový zápas lehce posíleného klubu Minice Quijotes, s nímž Patrik Husák dvakrát zvítězil v populárním Petroniově poháru (2010 a 2011).

Miničtí se sešli k zápasu po neuvěřitelných šesti letech, prakticky poprvé od skončení hokejbalových soutěží. V exhibičním utkání dokázali Rytíři porazit místní extraligové hokejové juniory 2:1 po samostatných nájezdech.

Mezi utkáními se Patrik ochotně fotil se všemi hráči a diváky s mistrovským pohárem i zlatou medailí a rozdával podepsané sběratelské kartičky. Zejména z řad malých hokejistů, pro které je dnes Patrik Husák velkým vzorem a inspirací, byl velký zájem.

Na slavnostním setkání nechyběl ani další kralupský extraligový hokejista Miroslav Forman (Sparta Praha), který Patrikovi moc držel pěsti ve finálových bojích.

Patrik Husák se do města, ve kterém vyrostl, velmi rád vrací a všímá si i jeho proměn: „Jsem hrozně moc rád, že jsem pohár přivezl do Kralup. Za posledních pár let se to tady moc zvedlo. Říkal jsem své přítelkyni Táně z Třince, že to bylo před patnácti roky šílený město, a jsem opravdu rád, že se tady něco dělá. To je výborný,“ uzavřel pohled na své město čerstvý extraligový mistr.