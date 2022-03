„Chceme vyhrát co nejvíce zápasů a porovnat se s ostatními kraji. Jestli je reálné druhou ligu hrát, pokud by to vyšlo, to by se teprve vidělo,“ vyjádřil se ke „kvalifikačním“ ambicím trenér novopečených středočeských mistrů Libor Stinka. S týmem se každopádně může chystat na velmi atraktivní duely. Na jejich konci si nejlepší z trojice zajistí postup.