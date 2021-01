Začněme Kladnem, které by asi mělo být v tabulce Chance ligy výš než je aktuálně. Výsledkově ani herně to není ideální, souhlasíte?

Výsledkově to asi není úplně nejhorší. My bychom samozřejmě rádi vyhrávali jeden zápas za druhým a každému nastříleli pět šest gólů. Jenže dneska je hokej jiný, vyrovnanější. Je ale pravda, že herně to není z naší strany ono, to nás štve víc. A zatím se nedaří některé věci odstranit. Jsou tam sice záblesky, ale je jich málo a k ideálu máme daleko. Máme sice na papíře silnou sestavu, hráče s nějakou kvalitou, ale to ještě neznamená, že bude jednoduché kohokoli porazit.

Máte za sebou úžasnou kariéru, takže se nabízí, že spolu s trenéry Kladna a majitelem klubu Jaromírem Jágrem tvoříte jakousi radu starších, která probírá nejdůležitější rozhodnutí. Nebo se raději soustředíte na svůj výkon?

Jak kdy. O většině věcí si rozhoduje Jarda sám, on je majitel, šéf a to nejzásadnější si řídí. Samozřejmě když něco potřebují trenéři, tak se snažím pomoci. Spíše však řeším naší lajnu. Na začátku jsme hráli dobře, teď to tolik nejde. Nicméně je normální, že to nejde pořád skvěle.

Minulý týden se hodně mluvilo o vaší pomoci Plzni. Jaromír Jágr byl ale proti, nemračil jste se kvůli tomu na něj?

Kdepak, všechno bylo v pohodě. Plzeň měla hodně zraněných a Špágr (trenér Špaček, pozn. red.), s nímž se dobře znám, mě požádal, jestli bych jim nepomohl. Byl tam zhruba den, kdy se to řešilo, a ukázalo se, že Jarda má nějakou dohodu s Pardubicemi, proto to celé padlo. Já bych si samozřejmě rád extraligu zahrál, ale hlavní je pro mě rodina a ve sportu Kladno, které se snažíme dostat zpátky mezi elitu.

I Pardubice sháněly útočníka, ty vás neoslovily?

Pardubice ne, aspoň o tom nevím. Nicméně ony se teď hodně zvedly a nedávalo by jim asi smysl, aby jim tam před play off chodili pomáhat hráči, s nimiž by v rozhodujících bojích nemohly počítat. Řešily by to asi až v momentě, kdy by měly hodně zraněných.

Asi by to bylo i víc cestování, které také nemáte v Kladně úplně jednoduché, protože bydlíte v Praze. Neunavuje vás jezdit každý den na tréninky a pak třeba na venkovní zápas do Havířova jako minulý týden?

Musím říci, že řídím rád, takže mi to vůbec nevadí. Po cestě si srovnám myšlenky, také leccos vyřídím. Navíc bydlíme v Dejvicích, což je z Kladna kousek. Problémy nemám ani s cestami na Moravu. Dokonce jsme na tom asi lépe než kluci, protože s rodinou jezdíme o den dříve a jsme v Brně. Pak už to mám do Přerova, Havířova či dalších měst blíž.

Jasně, Brno a vaše Lucie. Také Kometa, kde jste sezonu odehrál. Sledujete Brňany dál?

Já sleduji celou extraligu, baví mě to, ale Kometu přece jen asi víc. Protože jak říkáte, hrál jsem tam a mám nějaké vazby. Občas si píšu s Martinem Zaťovičem, nebo s kustody. Kometa měla nějaké hluché období, ale pak se zvedla a už se tabulkou posunula výš. Libor Zábranský teď hraje na pár zkušených a zbytek jsou mladí. Takovou cestu aktuálně upřednostňuje více klubů.

Hodně se teď mluví o odebrání mistrovství světa v Bělorusku. Co tomu říká bývalý kapitán národního týmu, byla jiná možnost?

Odebrání šampionátu Bělorusku je vzhledem k tamní situaci asi jediným správným rozhodnutím. Těžko to mohlo dopadnout jinak. Pro nás by bylo asi nejlepší, kdyby se mistrovství konalo v Bratislavě, kam to máme blízko, ale špatné by nebylo ani Lotyšsko, které to mělo spolupořádat. Nemuselo by se toho tolik měnit. Sám jsem tam hrál v roce 2006 svoje první mistrovství a bylo to tam v pohodě (Češi tehdy v Rize vybojovali stříbrné medaile, pozn. red.).

Mluvilo se také o bojkotu některých hráčů…

O bojkotu jsem nic neslyšel, to byl asi spíš nějaký výkřik do tmy. Hráči tyhle věci tolik neřeší, stejně to rozhodnou ti nahoře. V tomhle případě to byla otázka času, aby Bělorusku šampionát vzali.

Probírá se také další slavný kladenský odchovanec Jakub Voráček. Dost se pustil do trenéra Vladimíra Růžičky, který ho nevzal na olympiádu do Vancouveru, poté si zase nebral servítky a ostře napadl jednoho amerického novináře. Jaký to může mít v zámoří, kde jste dlouho hrál i vy, ohlas?

(úsměv) Tohle je Kuba Voráček, jak ho všichni známe. Ale pokud je přesvědčený o svojí pravdě, tak proč by se tak nevyjádřil. Nevadí mi to.

Dlouhé roky jste hrál NHL, sledujete ji pořád? Co Montreal, už bude lepší? A kdo bude vládnout celkově?

NHL samozřejmě sleduji. Spíš tedy ve stylu highlights. Ráno k zápasům nevstávám, ale pokud něco vysílají v přijatelnou hodinu, tak se rád podívám. Montreal má letos určitě lepší vyhlídky než předešlých pár let. Na papíře vypadá tým dobře, hlavně co se týče vyrovnanosti kádru. Takže jsem zvědavý, jak se jim bude dařit.

Ještě zpět ke Kladnu. Po postupu do extraligy jste odešel do Brna, byla tehdy varianta, že zůstanete a pomůžete Rytířům se záchranou?

Tehdy bylo vše domluveno dopředu. Já se vracel v listopadu, byl jsem zraněný, přesto tam bylo více nabídek. Nakonec nám z toho vyšlo jako nejlepší, že se ve zbytku sezony dám dohromady, pomohu Kladnu s postupem, což se povedlo a pomohu i Kometě, kam se na další ročník posunu. Do Kladna jsem se pak vrátil hlavně kvůli tomu, abych byl blíž klukům a nemocné mámě.

Snad se jí vede dobře…

Bojuje…

Vy na ledě také, v dresu Komety jste se i proti Kladnu snažil a dokonce v jednom vyhecovaném duelu došlo i na konfrontaci s Jaromírem Jágrem, který vám vyčetl údajné simulování. Dost po vás křičel…

(smích) No křičel, ale to dělá celou kariéru. Dělal to i v NHL, kde jsme proti sobě hráli mnohokrát. Ale vážně, samozřejmě jsme na sebe takhle narazili ve více případech, ale přes tohle se přeneseme, k hokeji to patří.

A nepustí vás v příští sezoně zase do Brna?

Už asi ne. Jak už jsem řekl, chci teď být blízko svým klukům a mámě. S Jardou jsme se dohodli na dvě sezony, zdraví mi slouží, motivaci a cíl mám pořád. Končit ještě nechci.