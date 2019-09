Trenérem týmu, který se po dvou letech vrátil do krajské soutěže, se po čase znovu stal zakladatel klubu, bývalý reprezentant a trojnásobný mistr republiky Martin Chabada. Pod jeho vedením si Buldoci slibují návrat na vítěznou vlnu, kterou před dvěma lety zakončili na stejné úrovni prvenstvím a postupem.

Slavnostního zahájení domácího utkání s rezervou Rakovníka se v jedné z diváky nejnavštěvovanějších hal v kraji ujme známý zpěvák, herec, textař a skladatel David Kraus. Velký příznivec Buldoků odstartuje sezonu přesně o půl sedmé tóny české hymny. Slavnostní buly pak vhodí starosta Neratovic Roman Kroužecký, sám bývalý aktivní hokejista.

„Po dvou hubenějších letech v náročné krajské lize máme chuť porvat se o lepší výsledky a rádi bychom se pokusili co nejdříve vrátit zase nahoru. Nebude to ale snadné, hned v prvním zápase nás čeká silný tým Rakovníka a do Vánoc ještě třeba Hvězda Kladno nebo béčko Benátek,“ říká staronový vládce střídačky Martin Chabada.

Protože na místo trenéra mládeže přišel Chabadův dlouholetý spoluhráč ze Sparty Michal Broš, držitel čtyř českých a dvou finských titulů, ihned se mezi fanoušky objevila spekulace se zbožným přáním o možném startu obou zkušených borců za Buldoky. „Hrát za áčko se nechystám,“ krotí vášně Broš. „Sice jsem začal zase trénovat a posilovat, ale to nemá s áčkem nic společného,“ přidává se Chabada.

Neratovičtí se tak musejí spolehnout na posily v podobě staronových tváří – zkušených obránců Luboše Střížka a Jaroslava Litomyského. Oba v klubu působili od začátku v roce 2013 a byli také u prvenství o tři roky později, z rodinných důvodů si ale dali od hokeje na nějaký čas volno.

Znovu přitáhnout diváky do hlediště v Neratovicích plánují nejen dobrým hokejem. „Rádi bychom, aby naše výsledky zase přinášely lidem radost. A aby se chodili na stadion bavit i programem, který v rámci utkání nabídneme. Chceme navázat na roky, kdy chodilo i osm stovek fanoušků, rekord byl dokonce přes tisícovku. Věřím, že už s prvními tóny hymny v podání Davida Krause v prvním zápase skvěle odstartujeme do ještě lepší sezony,“ přeje si kapitán Buldoků Václav Pek.

DAVID VLK