Mělník – Předposlední utkání základní části hokejové krajské soutěže odehráli Buldoci na ledě lídra tabulky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Napěchovaný stadion v Čáslavi viděl strhující bitvu dvou mužstev o lepší postavení v tabulce před nadcházejícím play-off. O vydřené výhře Čáslavi nad Neratovicemi nakonec rozhodly dvě využité přesilovky. „Utkání se mi líbilo a splnilo mé očekávání. Mužstvo, i v oslabené sestavě, předvedlo parádní výkon a jen škoda, že to tam vícekrát nespadlo. Podle mého názoru přinesl zápas vše, co k němu patří a přítomným divákům se musel líbit. Byli jsme tím nadšení a chtěli jsme jim to oplatit na ledě. Jenže štěstí tentokrát nebylo na naší straně," zhodnotil trenér Buldoků Martin Chabada.

Čáslav – Buldoci Neratovice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Branky a asistence: 33. Němec (Kůrka), 51. Pipek (Kůrka) – 38. Mareček (Veselý, Pokora).



Neratovice: Kresta (Sejkora) – Mrázek, Horevaj, Veselý, Mareček, Pokora – Střížek, Litomyský, Macek, Štukheil, Vočadlo – Pšánský, Šimek, Prejza, Rak, Suchan. Trenér Martin Chabada.