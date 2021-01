Jenže… Téměř o čtyři měsíce později je situace poněkud jiná. Kolín se z úvodního výprasku oklepal. A brzy začal ukazovat, že i mezi profesionály zvládne být více než důstojným protivníkem.

Za otloukánky jsou zkrátka jiní. A svěřenci trenéra Petra Martínka to budou chtít dokázat i ve středu, kdy na svém ledě od 18.00 vyzvou právě Kladno, tedy svého kata ze začátku ročníku.

„Těšíme se moc. Uvidíme, s čím na nás Kladno vyrukuje. My se rozhodně nebojíme,“ vzkazuje kolínský kouč Petr Martínek.

Kozlí parta se bát opravdu nemusí. Z třinácti kol šestkrát brala výhru, Kolín už zdolal Vsetín, Přerov, Vrchlabí či Slavii, tedy hokejově mnohem vyspělejší – a hlavně profesionální – značky.

„Víme, že Kolín měl v prosinci výbornou bilanci a hrál fakt dobře. U jejich týmu vidím obrovské nadšení, touhu se obětovat pro tým, nasazení. Navíc je vždy někdo výborný z extraligy doplní,“ nešetří slovy chvály na nováčka Chance ligy kladenský asistent trenéra Jan Kregl.

Přesto je Kladno v krajském derby favoritem. Bez debat. Jan Kregl to moc dobře ví: „Pokud chceme uvažovat o postupu do extraligy, a to v Kladně rozhodně chceme, musíme si i s Kolínem poradit.“

Obrovskou kaňkou středeční bitvy budou prázdné tribuny. Za normálních okolností by byl kolínský zimák doslova narvaný. Pro oba tábory velká škoda. „Tohle není svátek hokeje, ale pohřeb,“ prohlásil smutně Petr Martínek.

Situace navíc mrzí dvojnásobně. Do utkání totiž zřejmě zasáhne také Jaromír Jágr, který si před Vánoci připsal první start v sezoně. Legendární osmašedesátka by měla být k dispozici i na Kolín.

„Jarda připravený je a věřím, že nastoupí. Stejně jako noví hráči Patrik Machač a Rosťa Marosz,“ dodal trenér Kregl.