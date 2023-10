HK Králův Dvůr - SC Marimex Kolín B 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Petrus (Hamada), 19. Hlaváč (Kleveta), 32. Petrus (Pokorný, Hamada), 45. Petrus (Pokorný) – 27. Svoboda (Semirád), 54. Kratochvíl (Kozák, Semirád). Rozhodčí: Hrčka – Vlasjuk, Matějček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 50.

Vladimír Kameš, trenér Králova Dvora: Nebyl to jednoduchý zápas, Kolín hrál dobře. Ale náš tým si uvědomil, že musí hrát zodpovědněji, také se zlepšila tréninková morálka a pak je to na ledě znát. Tři body jsme potřebovali. Posila z Řisut Michail Potěchin tentokrát kvůli své práci hrát nemohl, ale velmi dobře zastřílel Petrus, autor hattricku. Je dobře, že mu to lepilo, ale byla to práce celé lajny. Snad se dá do pořádku, protože aktuálně marodí.

Radek Smitka, trenér Kolína B: Zápas se nám hrubě nepovedl a proto jsme odjeli domů s prázdnou.