Čtyřiadvacetiletý úročník si jako mládežník zahrál dorosteneckou extraligu za Slavii Praha a Pardubice. Později okusil v osmi zápasech za Nymburk druhou ligu dospělých, daleko větší zkušenosti už má s hokejem v zahraničí. Právě z amerického Roanoke Rail Yard Dawgs, hrající profesionální SPHL, si po roce znovu odskočil do nejvyšší středočeské soutěže.

V Mělníku ovšem stejně jako v minulé sezoně za Poděbrady stihne pouze několik úvodních zápasů, v listopadu už by se měl znovu hlásit za oceánem. Nositele slavného hokejového příjmení přivedl do Junioru kontakt s brankářem Jiřím Škubalem, synem trenéra.

I když s týmem trénuje zhruba týden, do závěrečné přípravy s Hvězdou nezasáhl. „Těším se na první zápas a věřím, že vstoupíme do sezony výhrou. V Mělníku je skvělá parta kluků včetně vedení a jsem jim vděčný, že mě takhle na krátkou dobu vzali mezi sebe,“ řekl před úvodním mistrákem s Královým Dvorem (sobota od 17.30) Vojtěch Žemlička, který má v Americe za sebou už pět sezon. „Odešel jsem tam hrát juniorský hokej a moc se mi líbilo, jak to tam kolem hokeje chodí, tak jsem se rozhodl tam pokračovat.“