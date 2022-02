Nedělní odveta byla pro Neratovice vůbec prvním domácím utkáním od začátku prosince. Podle informací z neratovického tábora si na něj našlo cestu okolo 250 diváků. S přihlédnutím ke všem atributům v čele s doznívajícími jarními prázdninami nešlo o úplně nízkou návštěvu. V Neratovicích ale byly před pandemií přece jen zvyklí na vyšší počty.

Martin Chabada věří, že s dalším kolem a náročnějším soupeřem se atmosféra ještě vylepší, byť se v sobotu bude hrát souběžně s okresním derby v krajské lize. „Benátky mají ve svém kádru spoustu mladých hráčů. Vzájemné zápasy bývají vždy vyhrocené,“ očekává Martin Chabada další třaskavý souboj mezi celky, které ovládly skupinu sever se shodným čtyřicetibodovým ziskem.

V základní části se oba navíc připravily ve vzájemných zápasech o domácí neporazitelnost. Neratovickým se to u Jizery podařilo až v samostatných nájezdech. Tentokrát by buldočí smečka na svém ledě ráda vykročila do minisérie vítězně. „Určitě se budeme snažit dostat do finále a dojít co nejdál to půjde,“ sdělil k ambicím Martin Chabada.

Neznamená to ovšem zároveň, že bezpodmínečným cílem je baráž a pokus o návrat do krajské ligy. „Postup rozhodně nehrotíme. Jednak nevíme, jak na tom dál budeme, a upřímně si nejsem jistý, jestli bychom na vyšší soutěž měli potřebnou kvalitu. Museli bychom se bavit o dalším doplnění kádru,“ uvědomuje si Chabada.

V sezoně už Buldoci ve svých řadách dva nové hráče přivítali. Jednadvacetiletý Alexandr Vorobjev i o několik měsíců mladší Roman Vandirek už se stihli uvést dvouciferným přísunem kanadských bodů. „Oba jsou to beci, mladí kluci, kterými jsme vhodně doplnili. Kdybychom ale chtěli pomýšlet hrát výš, což by se nám s Mělníkem a Kralupy samozřejmě líbilo, je to otázka k řešení spíše po sezoně,“ uvedl Chabada.

Sám zasáhl do dvou říjnových zápasů a zahrál si tak o body po delší době. „Po pár letech to byla spíš legrace. Hokej je hlavně zábava,“ okomentoval své starty. „Měli jsme pak doma nějaké zdravotní problémy. Hokej, hlavně áčko, šel trochu na druhou kolej,“ přidal i vysvětlení, proč startů nepřibývalo.

