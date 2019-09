/FOTOGALERIE/ Povzbudivý skalp zahraničního soupeře, který v Česku zasáhne do třetí nejvyšší soutěže, si v posledním přípravném utkání před startem krajské ligy, připsali hokejisté Kralup. Proti čínským zlatým drakům v závěrečné třetině dohnali tříbrankovou ztrátu a v samostatných nájezdech zápas otočili.

Úvodní třetina patřila, alespoň co se šancí týká, domácímu mužstvu. V prvních minutách Kralupy zahltily hostující branku několika akcemi, ale ne a ne vstřelit branku. To hosté udeřili prakticky z jediné šance už ve 4. minutě. Ve 13. srovnal Ondra Davídek. Hosté se po několika minutách opět dostali do vedení, které do přestávky smazal střelou do pravého rohu branky Ondřej Hampl.