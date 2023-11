Sobotní 18. kolo druholigové základní části spletlo v Kralupech dohromady dva týmy, které ač byly v tabulce bodově srovnané, do zápasu vstupovaly v úplně jiném rozpoložení. Zatímco ze spodu tabulky pomalu šplhající Králové útočili na letošní nejdelší bodovou sérii, Kralupští potřebovali utnout nepříznivou šňůru pěti proher v řadě a dostat se zpátky do vítězné nálady. Dramatický duel muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém si nakonec bonusový bod odvezl Písek.

Hokejisté Kralup často ztroskotávali na brankáři hostí Křížovi, s Pískem prohráli 2:3 v prodloužení. | Foto: Klára Palánová

Králové přitom nebyli ani zdaleka lepším mužstvem na ledě. Kralupští podnikali na branku Richarda Kříže jeden útočný výpad za druhým a ofenzivním tlakem si vysloužili i několik přesilových her. Proměnit se však podařilo jen jedinou v samotném závěru třetiny, když se v 19. minutě trefil do odkryté klece po přihrávce od Vojtěcha Šilhavého útočník Adam Kellerstein. Ten se po návratu z marodky prosadil již ve druhém utkání po sobě.

Po přestávce se však opět projevilo kralupské „prokletí“ druhých třetin, když hned v jejím úvodu potrestal zaváhání v domácí rozehrávce Adam Ženíšek, který tak ke svým devíti asistencím přidal i první gól sezóny a srovnal na 1:1. Kralupy si v dalším průběhu druhého dějství vytvořily několik gólových příležitostí na získání vedení zpátky na svou stranu, brankáře Kříže se jim ale znovu překonat nepodařilo.

Kralupy ještě v polovině utkání vedly, favorit slepenými góly otáčel

Z kraje třetí dvacetiminutovky se tak ke slovu dostali znovu hosté, když ve 42. minutě Jan Matiášek potrestal podrážení Kryštofa Hraly a otočil vývoj zápasu poprvé na stranu Písku. Ten se však z vedení radoval jen chvíli, než se ve 46. minutě postaral o vyrovnání nejproduktivnější Kralupan Václav Zídek, jenž za Křížova záda protečoval Kapounovo nahození od modré čáry.

Přes další příležitosti už další branka v základní hrací době nepadla a o vítězi muselo rozhodnout prodloužení. V něm měli i díky přesilové hře 4 na 3 po vysoké holi Filipa Šindeláře dlouho navrh Kralupští, ale smůlu v zakončení prolomit ani tentokrát nedokázali a tak přišel zákonitý trest z brejku, ve kterém po přihrávce od Hanuse rozhodl o bonusovém bodu pro Jihočechy Yahor Hrakholski.

Sestřih utkání a ohlasy z kralupské kabiny:

Zdroj: Youtube

"V každém z posledních zápasů jsme sahali po třech bodech a dneska to nebylo jinak,“ neskrýval po utkání zklamání kralupský asistent trenéra Jan Boháček. „Jsme trochu v křeči. Devětkrát v sezoně jsme prohráli o gól a sedla na nás trochu deprese. Dneska jsme přitom sehráli výborný zápas, měli jsme dostatek šancí, ale střelci se nám umlčeli a nedaří se nám. Myslím si, že až to jednou někdo prorve, tak nám to tam napadá a začneme zase vyhrávat. Musíme se z toho ale dostat sami."

Písek si tak v Kralupech připsal třetí zápas v řadě, ve kterém dokázal bodovat. Kralupští se pokusí o zlomení nepříznivé série v dalším domácích utkání ve středu 29. listopadu, kdy v Kralupech od 18:30 přivítají pátý Děčín.

