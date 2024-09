Když má popsat, co hlavního se mezi dvěma soutěžními ročníku změnilo, nemůže začít jinde než u nového člena realizačního týmu. Pravou rukou kouče se stal Daniel Vrdlovec. Pětatřicetiletý útočník má zkušeností na rozdávání, ještě v minulé sezoně válel za Sokolov, v první lize odehrál přes 650 zápasů, ve Slavii nahlédl i do extraligy. „Skončil aktivní kariéru, bydlí v Lužci, takže k Mělníku má blízko. Začlenili jsme ho k žákům a vzali i k áčku,“ přiblížil Libor Stinka.

„Úplně celé jsme to překopali. Uvidíme samozřejmě až v sezoně, ale věřím, že pokud nepovolíme v tom, co jsme nastavili, budeme úspěšní,“ hlásí trenér Libor Stinka.

close info Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil zoom_in Libor Stinka, trenér HC Junior MělníkNový tým staví nadále na mělnické „kostře“. Z ní definitivně vypadl po novém roce ještě vypomáhající Marek Macek, který avizoval svůj konec už dříve.

„Zbytek hráčů zůstal,“ ujistil kouč a jejich pokračování považuje za důležité. „I pro ně bylo jiné, že najednou přišlo osm nových hráčů a ještě další tam docházejí. Ale vzali to a dneska už říkají kluci, že to bylo potřeba a že to je v pořádku. Je tam velká konkurence a je to strašně znát. I ty přáteláky měly vysokou úroveň, všichni kluci bojovali o fleky i ti starší. Takže vypadá to dobře,“ pochvaluje si.

O nově příchozích se zatím jmenovitě bavit nechce. „Všechno jsou to mladí, dvacetiletí kluci. Vypadají dobře, někteří dokonce výborně, bojují o místo, makají. Do budoucna to může být příslib pro náš tým,“ slibuje si.

Program Mělníka v 1. polovině ZČ 14. 9.: doma Flyers Hockey team 21. 9.: venku SK Černošice 28. 9.: doma Spartak Žebrák 6. 10.: venku HK Čáslav 12. 10.: doma HC Poděbrady 19. 10.: doma HC Rakovník 26. 10.: venku Sl. V. Popovice 28. 10.: doma HK LEV Slaný 2. 11./3. 11.: venku HC Benátky B 9. 11.: doma HC Rytíři Vlašim 16. 11./17. 11.: venku HC Hvězda Praha

Omlazování áčka je pro Mělník o to těžší, že už několikátým rokem nemá vlastní juniorku. I proto je kouč rád za fungující spolupráci s druholigovými Kralupy. Z aktuální okresní klubové jedničky přišli hned dva útočníci a brankář David Němec, který by měl utvořit dvojici s jedničkou předešlých sezon Formánkem.

Dohoda je podle Libora Stinka i na střídavých startech dalších ve druhé lize méně vytížených hráčů, respektive tamních šikovných juniorů. „Nechceme nic podcenit a když budeme mít nějakou velkou marodku, můžeme si sáhnout do Kralup. Spolupráce s nimi je od této sezony výborná,“ zdůrazňuje s tím, že ve třetí nejvyšší soutěži naopak bude nadále sbírat zkušenosti dvojice Kryštof Kapoun – David Bradáček.

Změnit se v Mělníku snažili i podobu samotné přípravy. „Suchou“ absolvovali v květnu i červnu. Na ledě pak od srpna až do zápasového týdne trénovali hned čtyřikrát týdně. Do toho stihli pět přátelských zápasů – poslední tři vyhráli, první dva prohráli.

„Snažíme se změnit i systém a hrát na čtyři útoky a tři obrany, což je nezvyk. Navíc byla sestava plná nováčků, takže než si kluci zvykli. Postupně si to sedá. Samozřejmě to stále ještě není bez chyb,“ hodnotí herní stránku Libor Stinka a poukazuje na poslední test s Jabloncem. To Junior prohrál úvodní třetinu 0:3, druhou ale ovládl 5:0 a celkově zápas 7:4.

Nyní už se chystá na první mistrák, na soutok přijede Flyers Hockey team. Dříve královodvorský klub přesídlil do Kladna. „Co jsem slyšel, tak budují ambiciózní tým, dokonce snad s ambicemi na postup. Hned na úvod máme silného soupeře,“ míní Libor Stinka, podle jeho slov se ale Mělník nemá čeho bát. „Myslím, že jsme s omlazeným týmem na dobré cestě. Vypadá to dobře. Určitě chceme dopadnout lépe než loni, hrát ve vrchní polovině tabulky. Neříkám to vyhrát, ale chceme hrát co nejvýš.“